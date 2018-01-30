Osmanlı düşmanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Osmanlı’ya dil uzatmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Osmanlı’ya hakareti parti propagandası haline getiren Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları kurultayında, “Osmanlı’nın orduları yoktu. Osmanlı’nın silahı yoktu. Osmanlı’da millet mi vardı” sözleriyle hakaretler savurdu. Daha öncede Uşak’ta yaptığı bir konuşmada Osmanlı’nın hiçbir şey üretemediği yalanını savuran Kılıçdaroğlu, Ankara’daki Eğitim Çalıştayı’nda ise ecdadın tamamına yakınını cehaletle suçlamıştı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi’nde ise Osmanlı’nın bilim üretemediği iddiasında bulunmuştu.



YALAN SÖYLEMEKTEN UTANMIYOR



Türk milletine ve İslami değerlere saldırmayı parti propagandası haline getiren Kılıçdaroğlu ne zaman köşeye sıkışsa tarihin gördüğü en büyük devlet olan Osmanlı’ya türlü hakaretlerde bulunuyor. Önceki gün partisinin gençlik kolları kurultayında konuşan CHP Lideri, “Osmanlı battığında bir metre milli demir yolu yoktu. Osmanlı’nın parasını basacak milli bankası yoktu. Övgüler düzüyorlar. Osmanlı’nın silahı yoktu. Osmanlı’nın ordularının başkaları yönetiyordu. Toplu iğne üretemiyorlardı” ifadeleriyle ecdada kinini kustu. Uşak’ta yaptığı bir konuşmada ise Osmanlı devletiyle övünenlerle dalga geçen Kılıçdaroğlu, “Koca Osmanlı diyorlar. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı ile övünüyorlar. O bir kilo şekeri 1926’da Uşak üretti. Koca Osmanlı bir tüfek üretemedi” demişti.



TARİHİ VERİLERİ ÇARPITIYOR



Kılıçdaroğlu’nun Osmanlı’ya yönelik hadsiz ifadeleri bu kadarla da sınırlı kalmadı. Ankara’da partisinin düzenlediği Eğitim Çalıştayı’na katılan Kılıçdaroğlu, “Devletin yıkılışında temel gerçek, eğitimin iflas etmesidir. Osmanlı’nın batışına bakın bu gerçeği bütün çıplaklığıyla görürsünüz. Osmanlı’nın sonunda ülkenin yüzde 90-95’i okuma yazma bilmiyordu. Tarihi iyi bilirsek, tekerrür ettirmeyiz. Yaşanmış gerçeklerden ders alarak geleceği inşa etmemiz gerekiyor” dedi. 2016’daki 29 Ekim kutlamalarında da Osmanlı’ya olan anlamsız kini devreye giren Kılıçdaroğlu, “Hani diyorlarya Osmanlı... Osmanlı... Osmanlı... İşte bu rakamları bileceksin Osmanlı’nın ne olduğunu öğrenmek için. Osmanlı bunu bıraktı bize. Geliyorum başka bir konuya; Cumhuriyet bir aydınlanma projesidir dedik. Avrupa’da 1439 yılında kitap basılmaya başlıyor, Osmanlı’ya ne zaman geliyor? 1726 yılında. Yani 287 yıl sonra. İlk gazete 1605 yılında Strazburg’ta yayınlanıyor, Osmanlı’da ilk gazete 1860 yılında yani 255 yıl sonra Osmanlı’ya gazete geliyor” demişti.



TÜRLÜ İFTİRALARLA SALDIRIYOR



Tek parti iktidarı döneminde Osmanlı’yı kötülemek için yapılan kirli algı operasyonlarını devam ettirmek gayretinde olan Kılıçdaroğlu, mikrofonu eline her aldığında Osmanlı’ya sataştı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştiren CHP Lideri,“Osmanlı bilimi ve bilgiyi reddettikten sonra çöküş sürecine girmiştir. Dumlupınar Müzesi’nde, Dumlupınar Savaşı’nda kullanılan silahlar sergileniyor. Almanların, Rusların, İngilizlerin silahları, ürettiğimiz tek bir silah yok. Milli mücadeleyi hangi şartlarda verdiğimizin açık örneğidir”demişti.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL