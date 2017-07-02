Osmanlı çarşılarında doğal klimalı serinlik

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Edirne'de vatandaşlar, alışveriş için dışarıya göre çok daha serin olan tarihi çarşıları tercih ediyor.



Osmanlı'dan günümüze gelen ve doğal serinliğiyle vatandaşların içini ferahlatan tarihi Alipaşa, Bedesten, Selimiye Arastası çarşılarında yoğunluk yaşanıyor.

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapalı çarşılarımız püfür püfür, buz gibi. Kubbe yapısı, yükseltisi, yukarıdan havalandırmaları hepsi insan sağlığı düşünülerek ideal şekilde yapılmış. Bu sıcaklarda da vatandaşlarımız doğal kliması ile serinlik veren tarihi çarşılarımızı dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Başkanı Yılmaz Saniş de son bir iki günden beri Türkiye genelinde sıcak havanın etkili olduğunu belirtti.

Sıcakta dışarıda gezip, dolaşmanın mümkün olmadığına değinen Saniş, şunları kaydetti:

"İnsanlar nefes almakta bile zorlanırken gördüğünüz gibi tarihi çarşılarda yoğunluk devam etmektedir. Tarihi çarşıların yapımında da ecdat hava koşullarını düşünmüş. Çarşılarımız yazın serin, kışın sıcaktır." dedi.

Alipaşa Çarşısı esnafından Emre Asker ise Osmanlı'dan günümüze gelen birçok eserde ısı yalıtımının çok iyi düşünülerek mimari yapılarda uygulandığını anlatarak, "Bu yüzden çarşımız bu sıcağa rağmen bakın uzun kollu gömlekle duruyoruz, gayet rahat, ferah ve serin oluyor. Kışın da soğuk havalarda sıcak bir ortam oluşmuş oluyor. Müşterilerimiz bundan gayet memnun ve alışverişlerine devam ediyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA