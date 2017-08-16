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Osmaniye'de TIR'ın çarptığı otomobildeki 7 aylık bebek öldü

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 7 aylık bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:14
Osmaniye'de TIR'ın çarptığı otomobildeki 7 aylık bebek öldü

Adana’dan Osmaniye’ye gelen Ahmet T. idaresindeki 51 KB 917 plakalı tır, E90 otoyolu Sayhöyük köyü mevkisinde aynı yönde giden Hasan Çeçen (53) yönetimindeki 42 BIR 26 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada aynı aileden Hasan, Selma (44) ve Emine Özge Çeçen (27) ile 7 aylık Yüksel bebek yaralandı. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yüksel bebek kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu, yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:14
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