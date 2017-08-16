Osmaniye'de TIR'ın çarptığı otomobildeki 7 aylık bebek öldü

Adana’dan Osmaniye’ye gelen Ahmet T. idaresindeki 51 KB 917 plakalı tır, E90 otoyolu Sayhöyük köyü mevkisinde aynı yönde giden Hasan Çeçen (53) yönetimindeki 42 BIR 26 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada aynı aileden Hasan, Selma (44) ve Emine Özge Çeçen (27) ile 7 aylık Yüksel bebek yaralandı. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yüksel bebek kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu, yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.