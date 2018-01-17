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Osmaniye’de Suriyeli öğretmen 12 milyon için mi öldürüldü?

Osmaniye’de 2 ay önce öldürülen Suriyeli Mahmud Debul’un, El Faruk Tugayı’nın kurucularından komutan Ahmed Debul’un kardeşi olduğu ortaya çıktı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:52
Osmaniye’de Suriyeli öğretmen 12 milyon için mi öldürüldü?

Osmaniye’de yaşayan Suriyeliöğretmen Mahmud Debul (25), 9 Kasım 2017’de su dağıtıcısı kılığındaki 1 kişi tarafından eşinin gözü önünde öldürüldü. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre saldırgan kaçarken polis güvenlik kamera görüntülerinden kaçtığı motosikleti belirledi. Motosiklet ve su bidonlarının üzerindeki parmak izlerinden 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Saldırıdan 15 gün önce Osmaniye’de ev kiralayan Suriyeli Wael M. Hatay’da, Zahir K. ise Mersin’de yakalandı. Debul’u vuranın Zahir K., lojistik desteği vereninse Wael M. olduğu saptandı. Mahmud Debul’un, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı El Faruk Tugayı’nın 6 yıl önce kuruluşunda yer alan komutanlardan Ahmed Debul’un kardeşi olduğu ortaya çıktı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Debul’un ve 2 şüphelinin de tugayda görev aldıkları belirlendi. Cinayeti kabul etmeyen ve birbirlerini tanımadıklarını ileri süren 2 kişi tutuklandı. Cinayetin, 6 yıl önce ÖSO’ya bağlı El Faruk Tugayı’nın 3 milyon dolar parasının kaybolmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü. Debul’un eşinin verdiği ve Habertürk’ün edindiği bilgilere göre; tugayın para işlerine bakan Ammar A., Suriye’deki çatışmada yaralandı ve tedavi altına alındı.

KOMADAN ÇIKTI, SUİKASTI SÖYLEDİ

Ammar A.’nın görevini 2012’de öldürülen komutan Ahmed Debul’un kardeşi Mahmud Debul ile Osame Ç. üstlendi. Tedavi olduktan sonra tugaya dönen Ammar A., hesaplarda 3 milyon dolar açık olduğunu gördü. Ammar A. ile Mahmud Debul tartıştı. Mahmud Debul 2016’da Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne geçti. Nisan 2016’da suikasta uğrayan Mahmud Debul, 6 ay komada kaldı. Kendisine geldikten sonra polise “Beni Ammar A. ile Firas S. vurdurdu” diye ifade verdi. Olaydan sonra ifade veren Debul’un eşi K. Debul’un da Ammar A. ile eşinin sorun yaşadığını söylediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:52
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