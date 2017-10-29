Osmaniye'de geleneksel kilimler rengine 'nar hasadıyla' kavuştu

Sonbaharda toplanan ve Çukurova'da kadınların elinde gıda olarak farklı şekillerde değerlendirilen narın kabuğundan da kilim dokumacılığında faydalanılıyor.

Karatepe köyünde köylü kadınların ürettiği dünyaca ünlü el dokuması Karatepe kilimleri, maharetli ellerde ağırlıklı nar kabuğunun yanı sıra diğer bitkilerin kök, yaprak ve çiçeklerinden kaynatarak elde edilen kök boyayla renklendirilmiş ipliklerle adeta sanat eserine dönüşüyor.

Yüzde 100 yünden ve kök boyadan

Karatepe Kilimleri Kooperatifi eğitmeni Ayşe Haksever, nar kabuğundan elde edilen sarı renk ve tonlarının dokumacılık için önem taşıdığını söyledi.

Diğer ara renkler için de nar kabuğu ile bazı bitkileri karıştırdıklarını anlatan Haksever, "Karatepe kilimlerinin en önemli özelliğinin yüzde 100 yünden ve kök boyadan yapılmasıdır. Elde ettiğimiz doğal renkli ipliklerle el tezgahlarında yüzyıllar öncesine dayanan motiflerle kilimlerimizi dokuyoruz." diye konuştu.