Osmaniye'de FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
Osmaniye'de jandarmanın yol kontrolü sırasında Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.22 Ocak 2018 Pazartesi 11:25
Bahçe ilçesi Nohut köyü yakınlarında rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobildeki N.Ç. (37) isimli kadın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan N.Ç, soruşturmanın sürdüğü Gaziantep'e gönderildi.