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Osmaniye'de FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye'de jandarmanın yol kontrolü sırasında  Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi  gözaltına alındı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:25
Osmaniye'de FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Bahçe ilçesi Nohut köyü yakınlarında rutin yol kontrolü yapan jandarma  ekipleri, durdurdukları otomobildeki N.Ç. (37) isimli kadın hakkında "silahlı  terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan N.Ç, soruşturmanın sürdüğü Gaziantep'e gönderildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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