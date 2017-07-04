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Osmaniye'de aranan bin 92 kişi yakalandı

Osmaniye’de haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 92 kişinin yakalandığı bildirildi.

04 Temmuz 2017 Salı 14:56
Osmaniye'de aranan bin 92 kişi yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, haziran ayı içerisinde Osmaniye’de Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan ve ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan bin 92 kişinin yakalandığı, yakalanan şahıslardan 84’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu dönemde meydana gelen olaylarda 12 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 6 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet bıçak, 70,81 gram eroin maddesi, 13 kilogram 269 gram esrar maddesi, 6,25 gram metamfetamin maddesi, 12 adet extacy hap, bin 526 kök kenevir, 17 bin 330 paket kaçak sigara, 10,650 litre karışımlı akaryakıt, 1 adet kamyonet, 2 adet sahte plaka, 1 adet vanalı hortum, 471 bin 960 adet boş makaron, 7 bin 552 adet dolu makaron, 179 kilogram kaçak çay, 149 kilogram kıyılmış tütün, 37 kilogram nargile tütünü, 150 adet tütün sarma makinesi, 274 adet elektronik sigara likiti, 91 adet pipo tütünü, 2 adet sahte plaka, 13 adet mühürlü, 17 adet mühürsüz, 2 adet basım yapılmamış boş plaka ve 1 adet bedelli çek 68 bin liralık ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:56
  1. OSMANİYE
  2. Asayiş
  3. Kaçakçılık
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