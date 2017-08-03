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Osmaniye’de 948 araca ceza kesildi

Osmaniye’de Temmuz ayında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 948 araca ceza kesildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:08
Osmaniye’de 948 araca ceza kesildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 01-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında trafik birimleri tarafından, abartı egzozdan 37 araca 7 bin 363 TL, engelli yerine park eden 91 araca 16.744 TL, çift sıra park eden 245 araca 22.540 TL olmak üzere toplam 373 araca 46.647 TL para cezası uygulandığı, 99 araç, 63 motosiklet ve 37 elektrikli bisikletin trafikten men edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:08
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Osmaniye
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