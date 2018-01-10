Osmaniye’de 440 kilo kaçak peynir ele geçirildi

Alo Gıda 174 hattına yapılan ihbar üzerine Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Baş Mahalle’de faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda sağlıksız koşullarda peynir üretimi yapan ruhsatsız imalathanede 440 kilogram peynir ele geçirildi.

El konulan ürünler Osmaniye Çöp Toplama Tesisi’nde imha edildi.

İş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi.