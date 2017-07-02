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Osmaniye merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Osmaniye merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:08
Osmaniye merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları öne sürülen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, Osmaniye merkezli Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 30 zanlıdan 23’ü gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 7 zanlının ise arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:08
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Gaziantep
  3. Kahramanmaraş
  4. Adana
  5. Hatay
  6. Osmaniye
  7. Cumhuriyet Başsavcılığı
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