Osmangazililer güne sporla başlıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Herkes İçin Bilinçli Spor’ projesi kapsamında her cumartesi saat 08.00 ile 10.00 arasında parka gelen vatandaşlar,sabah sporlarını profesyonel spor hocaları eşliğinde yapacak. Sabah yürüyüşünün ardından kültür fizik hareketlerini yapan vatandaşlar, daha sonra yine eğitmenler nezaretinde fitness aletlerindeki çalışmalarını tamamlayarak sabah sporunu daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirmiş olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşık 5 yıldır Yeni Karaman Parkı’nda yapmış olduğu sabah yürüyüşünü bu kez eğitmenler eşliğinde gerçekleştirerek ‘Herkes İçin Bilinçli Spor’ projesinin startını verdi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile birlikte spor yapan Başkan Dündar, sağlıklı bir hayatiçin herkesi spor yapmaya davet etti.

Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın parklardan en güzel şekilde faydalanması için ilçe genelindeki tüm parkların bakımlarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın spor yapması için tüm parklara fitness aletleri yerleştiriyoruz. Sporu daha yaygın ve profesyonel hale getirmek için ‘Herkes İçin Bilinçli Spor’ adı altında proje başlattık. Amacımız vatandaşımızı spor yapmaya teşvik etmek. Bizlerde vatandaşlarımızla birlikte sporumuzu yapıyoruz. Vatandaşlarımıza broşürler de dağıtarak spor yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda bilgilendiriyoruz” dedi.