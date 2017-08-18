Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Osmangazi’den kırsala hizmet yağmuru

Bütünşehir Kanunu ile mahalle statüsüne geçen köylerde refah seviyesi artıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hizmetlerin artmasıyla birlikte şehirden köye göçün başladığını söyledi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:11
Osmangazi’den kırsala hizmet yağmuru

Sorumluluk alanındaki 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, kırsal kesimin de kalkınması için yatırımlarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi, son olarak Uluçam, Seferiışıklar, Güneybayır ve Karaıslah mahallelerine de içerisinde çok amaçlı salon ve hizmet binalarının olduğu mahalle konağı kazandırdı. Bu mahallelerde, hizmet binalarının yanı sıra meydan, cami çevre düzenlemesi, çok amaçlı salon, çocuk parkları yapılırken, yollardaki asfalt ve parke çalışmalarıyla birlikte bölge yeniden cazibe merkezi haline geldi.

Yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini arttırmayı amaçladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizdeki 136 mahallemizin hepsi hizmet sınırlarımız içerisinde. Hizmet noktasında merkezde ne varsa, köylerimiz de aynı hizmetleri alıyor. Belediye olarak altyapı çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Hizmet binaları ve meydanlar yapıyoruz. Köylerimizin yollarını yeniliyoruz. Her köyümüze bir meydan, spor tesisi ve çocuklarımız için parklar kazandırıyoruz. Köylerimiz artık herkesin yaşamak istediği yerler haline geldi. Artık insanlar köyden şehre değil, şehirden köylere göç ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:11
  1. Osmangazi
  2. Osmangazi Belediyesi
  3. Mustafa Dündar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım kurban bayramına hazır
    1. Yıldırım kurban bayramına hazır
    2. Fenerbahçe’de Isla, Soldado ve..
    3. Vatan ve bayrak aşkı gururlandırdı
    4. Bakan Özlü yabancı bakanlarla görüştü
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkel’e,..
    6. Anadolu Üniversitesinin minikleri..
    7. Hayatlarını orman gözetlemeye adadılar
    8. Yenilenen yollarla trafikteki güvenlik..
    9. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    10. Belediye Başkanı Kutlu su sorununa..
    11. Kardeşini öldüren cinayet zanlısı:..
    12. Osmangazi’den kırsala hizmet yağmuru
    13. Vali Kamçı Sünnet Törenine Katıldı
    14. Bahçeli’ye kalem işi pano
    15. İyi tarım ve organik tarıma destek
    16. Jandarma Özel Harekat Tabur..
    17. Güzelyurt’un çehresi değişiyor
    18. ADÜ Futbol Takımı, Amerika’da..
    19. Yaz kuran kursuları sona erdi
    20. Kamu yatırımlarını değerlendirme..
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi işgal etmeyiz ama...
    Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi işgal etmeyiz ama...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...