Osmangazi’den kırsala hizmet yağmuru

Sorumluluk alanındaki 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, kırsal kesimin de kalkınması için yatırımlarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi, son olarak Uluçam, Seferiışıklar, Güneybayır ve Karaıslah mahallelerine de içerisinde çok amaçlı salon ve hizmet binalarının olduğu mahalle konağı kazandırdı. Bu mahallelerde, hizmet binalarının yanı sıra meydan, cami çevre düzenlemesi, çok amaçlı salon, çocuk parkları yapılırken, yollardaki asfalt ve parke çalışmalarıyla birlikte bölge yeniden cazibe merkezi haline geldi.

Yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini arttırmayı amaçladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizdeki 136 mahallemizin hepsi hizmet sınırlarımız içerisinde. Hizmet noktasında merkezde ne varsa, köylerimiz de aynı hizmetleri alıyor. Belediye olarak altyapı çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Hizmet binaları ve meydanlar yapıyoruz. Köylerimizin yollarını yeniliyoruz. Her köyümüze bir meydan, spor tesisi ve çocuklarımız için parklar kazandırıyoruz. Köylerimiz artık herkesin yaşamak istediği yerler haline geldi. Artık insanlar köyden şehre değil, şehirden köylere göç ediyor” dedi.