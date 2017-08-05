Osmangazi kaykay sporunun merkezi olacak

Amerika’dan özel olarak gelen ekip tarafından inşa edilen kaykay parkı, ulusal ve uluslararası birçok profesyonel kaykay sporcusunun katıldığı festival ile hizmete açıldı. Festivalin açılışına onur konuğu olarak katılan ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan büyük ilgi gördü.Kaykay meraklıları, 2 gün boyunca dünyaca ünlü sporcularJosh Wilson, Mark Humeinik, Dustin Younie, Brandan Gomez ile tanışma ve beraber kayma fırsatı yakaladı.

Çukurca’daki Sukaypark içinde yer alan kaykay parkının açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin çıtasını en üste çıkaran bir belediye olduklarını ifade ederek, "46 yeni spor tesisimiz var. Türkiyenin en büyüğü olan kapalı atletizm spor salonunu biz inşa ediyoruz. Sonbaharda açacağız. Bu tesisimiz çatı açıklığı olarak Türkiyenin en büyüğü. Osmangazi Belediyespor olarak 3100 lisanslı sporcu ile faaliyet gösteriyoruz. Amatöre destek veren, gençlerin önünü açan hentbol, judo, atletizm akademesi gibi300’er sporcunun eğitim aldığı branşlarımız var. 13 farklı branşta faliyet gösteriyoruz. 495 şampiyon yetiştirdik. 1 olimpiyat, 3 Dünya, 8 Avrupa 73 Balkan 410 Türkiye Şampiyonu yetiştirdik" dedi.

Osmangazi’nin ilklere imza attığını hatırlatan Başkan Dündar, "Olimpiyat ölçülerinde olan ilk tesis. Bir çok yerde yapıldı. Ancak tahtadan farklı ölçülerde yapılmış. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda uygulanacak olan bir tesis. Bundan sonraki süreçte ilk ve orta düzeydeki sporcular gelip yapacak. 2020 Olimpiyatları’na sporcu göndererek katkı sağlayacağız. Bursa’nın farkını Osmangazi ortaya koymuş oldu" dedi.

Gençlik Spor Bakan YardımcısıAbdurrahim Boynukalın da, Kaykay Fedarasyonu’nun kurulacağını, olimpiyatlara sporcu yetiştirmenin yanısıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Artık bu sporla ilgili tesisleşme noktasında adımı attık. Bakanlık gençlerin bakanlığı. Bütün imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz" diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan ünlü sanatçı Engin Altan Düzyatan da, "Bir spor sever olarak böyle bir parkın açılmasına mutlu oldum. Kaykay sokak sporu, sokaktan kurtulması gereken bir spordur. 2020 yılında Tokyo Olimpiyatları’nda 2 dalda 12 branşta madalya alınacak spor olduğunu düşünürsek, genç sporcuları şimdiden yetiştirmemiz gerektiğinin farkına varıyoruz. Osmangazi Belediyesi ön ayak oldu. Gençlerden 2020 ’de olimpiyatlarda madalya bekliyor olacağız. Sokaklardan kurtulup profosyonel yapılıyor olması sevindirici" diye konuştu.

Açılışın onur konuğu ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit ise, "Neden bizim kaykay sporuna gönül veren evlatlarımız olimpiyatlarda başarılı olmasınlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Bütün ailelere yürekten tavsiye ediyorum. Spor yapan, sanatla ilgilenen evlatlarınıza destek olun . Onların yanında olun. Onları gururla izleyin. Türkiye’de ilk kez bu spora değer verdiği için Osmangazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Törende Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ sanatçı Hülya Koçyiğit ve Gençler İçin Spor Derneği Başkanı Sedat Çelenk de birer konuşma yaptı.

800 metrekare alan üzerine kurulan pistin yapımıay sürdü. Pist, ilk ve orta düzey sporcular için ideal koşullarda yapıldı. Açılış sonrası Amerikalı ve Türk kaykaycılar birer şov yaptı.