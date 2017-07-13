Osmancık bu kış doğalgaz ile ısınacak

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, “Biliyorsunuz yaklaşık altı yedi yıldır şehrimize doğalgazın ne zaman geleceği ile ilgili çalışmalar ve bir takım girişimler oldu. Ancak bugün o aşamaları geride bıraktık. Yaklaşık iki buçuk aydır doğalgaz şehir içi hat çalışmaları devam etmektedir. Genel müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde Eylül-Ekim gibi şehrimize doğalgaz yakım teslimatı inşallah yapılacaktır.” dedi.

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da Osmancık halkının gerçekten doğalgazı istediğini vurgulayarak “Osmancık’ta geçtiğimiz yılda ciddi anlamda yatırım yaptık. 2015 yılında yaklaşık üç kilometre 2016 yılında dokuz buçuk kilometre doğalgaz borusu tesis ettik. Bizim alacağımız bedeller sadece sizlerden alacağımız abonelik bedelleridir. Onun dışında ne devletten ne bakanlıktan ne de belediyeden hiçbir şekilde bir kuruş para almıyoruz. Bütün malzeme, işçilik, yapım bize ait. Bununla birlikte vatandaşların yatıracağı yaklaşık KDV dahil 540 liralık bir abonelik bedelleri var. 2016 yılında yapılanlar bunlar. 2017 yılında BOTAŞ hattını belli bir noktaya kadar getirdi. Bu yıl içerisinde yaklaşık 43 kilometre hat programlamıştık. Bunların 32 kilometre hat kısmını tamamladık. Kalan kısmı yaklaşık bir ay içerisinde tamamlamış olacağız. Aynı zamanda basınç düşürme istasyonu kuruldu ve inşaatı şuanda devam ediyor. Bir ay sonra bitmesini hedefliyoruz. Biz Eylül ayı içerisinde Kurban bayramı öncesi veya sonrası ilçenin tamamıyla ilgili işlemler bitmiş olacak. BOTAŞ ile de yapmış olduğumuz görüşmelerde Kurban Bayramı öncesinde veya hemen sonrasında buraya gazı verebileceklerini ifade ettiler. Ekim ayında biz Osmancık ilçesine gazı vermiş olacağız.” diye konuştu.

Önceki aboneliklerle ilgili olarak da bilgi veren Genel Müdür Kahraman, “Daha önce doğalgazın gelmesi için yatırmış olduğunuz teminatlar Halk bankası nezdinde özel idarenin hesabında ama sizin adınıza olarak görünüyor. Bakanlar Kurulu kararına göre her vatandaş gelecek, bizzat abonelik işlem yapacak, abonelik işlemi yapan vatandaşın parası o paralar nemalandırılmış olarak sizin hesabınıza geçecek. Sizleri doğalgaza kavuşmaya çok istekli arzulu olduğunuzu biliyoruz. İlerleyen süreçte sıkışıklık yaşanmaması için bugüne kadar gelen 177 tane abonelik işlemi için müracaat yapılmış. Tabi burada 10 bine yakın yatan para var ama abonelik işlemleri gerçekleştirilmemiş. Öncelikle doğalgaz hattının geçti bölgedeki vatandaşların abonelik işlemlerini tamamlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Abone olmadan tesisat yaptırmayın"

Genel Müdür Kahraman, vatandaşları abonelik işlemlerini tamamlamadan doğalgaz tesisatı yaptırmamaları konusunda da uyararak, tesisatları abonelik işlemlerinden sonra Çorumgaz’ın lisans verdiği firmalarca yapılması gerektiğini kaydetti. Vatandaşların sorularını da cevaplayan Kahraman, merak edilen konulara da açıklık getirdi.

Başkan Karataş ve Genel Müdür Kahraman toplantının ardından Doğalgaz şehir basınç düşürme merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Toprak sanayi bölgesinde inşa edilen doğalgaz şehir basınç düşürme merkezinin yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.