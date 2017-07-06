Osman Sınav bomba gibi bir projeyle geliyor!

Osman Sınav, Süper Baba ile başladığı yolculuğuna Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi ile bambaşka bir boyut kazandırmıştı.

Daha sonra İnadına aşk ve Şahane Damat gibi romantik komedilerde istediğini bulamayan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav aslına dönüyor!

"FEDA" DİYEREK EKRANI TESLİM ALMAYA HAZIRLANIYOR

Osman Sınav yeni sezonda yayınlandıkları dönem ekranı teslim alan Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi tadında yeni bir dizi ile ekranda olmaya hazırlanıyor.

RaniniTV'nin haberine göre, geçen sezon sonu başlayan askeri-aksiyon dizileri kervanına katılmaya hazırlanan Osman Sınav, "Feda" isimli yeni dizisine yepyeni bir tema hazırlıyor.

AYNI GÜN ŞEHİT OLAN SAVCI-İSTİHBARATÇI-POLİS VE GAZETECİNİN ÇOCUKLARI...

Osman Sınav senaryosunu Ümit Saat'in yazdığı "Feda"da dört şehit çocuğunun mücadelesini anlatacak. Dizi aynı gün kalleş bir planla öldürülen bir savcı, bir askeri istihbaratçı, bir polis ve bir gazetecinin yetim kalan dört çocuğunun hayatlarının değişimine ve babalarının ölümünün ardındaki sır perdesini aralama mücadelesine odaklanacak. Kulislere göre "Feda" ile Kanal D ilgileniyor ancak henüz imza aşamasına gelinmedi.