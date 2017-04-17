Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e bomba gönderme

Sen ankara oy kaybını acikla yeğenim...yillar köstebek yuvası gibi...gercekte kime çalışıyorsunuzCevapla
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bu meral aksener denen cadi icin niye sorusturma acilmadi..bu değil miydi 15 temmuzdan once hersey cok farkli olucak 15 temmuzda diyen..15 temmuzin olacagini bilen bu tip imalarda bulunan..bu kadin fetonun mhpyi ele gecirmedeki en buyuk piyonu..hilary clintonla nerler gorustun ey cadoloz kadin vatan haini seni.bu kadinin gozunu para pul koltuk makam mevki kor etmis satilmisin teki.anlamadigim ulkucelerim bi kismi nasi bunun peşinden gidiyo hicmi gormuyonuz kardesim gittiniz sozde liderin halini..bu kadin kameralar onunde kocasini cocuk gbi azarlayan karaktersizin teki..insallah silinip gideceksin meral aksener denen satilmis..Cevapla
EVET OSMAN GÖKÇEK HAKLI, EVET KAZANIRSA Sİ YASETİ BIRAKCAĞIM DEMİŞTİ, BENDE O GÜN DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIN DEMİŞTİM, YAPTIĞIM YORUMU HATIRLIYORUM, SAKIN MUHARREM İNCE GİBİ KIVIRMA MERAL HANIM SİZ BÜYÜK ANNESİNİZ, İNCE' TAVUK YETİŞTİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ KIVIRDI,Cevapla
OSMANGÖKÇEKDOĞRU SÖYLEMİŞ. YA DA.CLİNTONLARINVE YALANCI PEYGAMBER FETOSUN YANINA DA GİDEBİLİRLER.Cevapla
Hala gökçek ailesinin haberini yapmayın.ankarada neden hayır çıktı iyi analiz etmek lazım.İstanbul niye kaybedildi.Reis iyi feto temizliğini iyi yapmalı.Cevapla
Bütün kutsallarım üzerine yemin ederim ki, son yerel seçimde Gökçek'e oy vermeyecektim. Paralel işi patladı. Onlara ve patronlarına ülkemiz üzerinde operasyon yaptırmayız demek için, istemeye istemeye oy verdim. Sonuç. Ankara için sıfır. Gökçek'in seçimden sonra ortaya sürdüğü tek yatırım oğlu, başka bi şey yaptı mı? Ha bi de Solun Fetö'yle ilişkilerini anlatan kitap... Yahu önce sen kendinin Fetö'yle ilişkilerini anlatan bi ansiklopedi yaz. Bu oğlun ne zaman ve nasıl zengi oldu onu da yaz. Yeter artık, ümmetin umudu partiyi yeyip bitirdiniz.Cevapla
ankara hiç böyle olmamıştı demek ki çalışılmamış buna dikkat etmek gerek.başkalarına akıl vermek yerine oturup nerde yanlış yaptık demeli biri eyalet bilmem ne diyor biri başka telden çalıyor sonuç ta böyle oluyor ve bizleri derinden üzüyor.ankara çalışmamış.kızılayda müzik çaldıracağınıza çalışsaydınız daha iyi olurdu.dikkat edin ankara hiç böyle olmamıştı diğer iller de öyle konya da kayseri de bile kayıplar var.beyler kendimize gelelim.partimiz tek başına bile bu illerden yüksek oy almıyor muydu?Cevapla
İyiki seçim çabuk sonuçlandı.Sayımın son dakikalarıya biraz daha uzasaydı !!!!!!??? Valla evetçiler kaybederdi .Allaha şükür.... Çabucak sayım bitti de......gülmek yok.Cevapla