% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e bomba gönderme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, MHP’den kovulan Merak Akşener'in siyaseti bırakması gerektiğini gerektiğini söyleyerek ' Gidip evinde otursun, babaannelik yapsın.' dedi.

Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:27
 
HABER YORUMLARI
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Kml

Sen ankara oy kaybını acikla yeğenim...yillar köstebek yuvası gibi...gercekte kime çalışıyorsunuz

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kaleli

siz babaannelere maaş bağlayın bakalım.

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Cahit

Evet Feto nun konsomatrisi Meral Aksener en iyisi Pennsylvania ya gidip Fetos un yaninda otursun yasasin. Zaten Turkiye de sevilmeyen son derece nefret edilen bir kadin Vatan haini.

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Metin

Haklısın lakin bu neyin hırsı sayın Gökçek. Siz ve Bilal Erdoğan her demecinizle(doğruda soyleseniz) davaya zarar veriyorsunuz. Üst düzey siyasilerin evlatları lütfen siyasetten uzak durun.

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Osman Gungormus

Bu mafya özentisi soytarıyı neden taşıyorsunuz buraya?

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Şanlıurfa

Ya bu kadın tertemiz çocuğa ihanet aşılarsa benim torunların başına belamı edeceksin. Sn. Gökçek

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kaleli

arkadaşın dediği gibi ankarayı hayır ın başkenti yaptınız mera akşenere laf yetiştiriyorsunuz özeleştiri yap ne zaman çalıştınız ki televizyonda ahkam kesmekle olmuyor

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AĞRI DAĞI

Meral hanım yüzde 61,5 olursa evetler siyaseti bırakırım dedi. Iyi iyi oku o açıklamayı.

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Nurettin Balcı

Bence devlete baş vursun babaanne maaşı alsın.

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Mehmet

Ankara yi kaybeden babasına ve babasının arkasına sığınan kendisine saklasin bu muhteşem fikirler o.

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Ayşe

Helal sana osmanlı torunu

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hrn

Tam isabet,lakin evde bir eRRRkeği yoksa kaşınıyordur ne yapsın

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Osman Alkan

sen önce babana söylede siyaseti bırakıp,köşesine çekilsin.

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Serkan aydin

bu meral aksener denen cadi icin niye sorusturma acilmadi..bu değil miydi 15 temmuzdan once hersey cok farkli olucak 15 temmuzda diyen..15 temmuzin olacagini bilen bu tip imalarda bulunan..bu kadin fetonun mhpyi ele gecirmedeki en buyuk piyonu..hilary clintonla nerler gorustun ey cadoloz kadin vatan haini seni.bu kadinin gozunu para pul koltuk makam mevki kor etmis satilmisin teki.anlamadigim ulkucelerim bi kismi nasi bunun peşinden gidiyo hicmi gormuyonuz kardesim gittiniz sozde liderin halini..bu kadin kameralar onunde kocasini cocuk gbi azarlayan karaktersizin teki..insallah silinip gideceksin meral aksener denen satilmis..

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mniksek

EVET OSMAN GÖKÇEK HAKLI, EVET KAZANIRSA Sİ YASETİ BIRAKCAĞIM DEMİŞTİ, BENDE O GÜN DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIN DEMİŞTİM, YAPTIĞIM YORUMU HATIRLIYORUM, SAKIN MUHARREM İNCE GİBİ KIVIRMA MERAL HANIM SİZ BÜYÜK ANNESİNİZ, İNCE' TAVUK YETİŞTİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ KIVIRDI,

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adem

Akşenere onu soyleyecegıne gidip babasına soylesin. Cunku Ankarabugün iti barı ile artık HAYIRbaşkenidir..

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SEYDANURBARLALI

OSMANGÖKÇEKDOĞRU SÖYLEMİŞ. YA DA.CLİNTONLARINVE YALANCI PEYGAMBER FETOSUN YANINA DA GİDEBİLİRLER.

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Şanlıurfa

Osman bey boşuna uğraşma Ona emir gelmeyince o söyleneni yapmak zorunda. Aynen kemoş gibi

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Ahmed Ayyıldız

Hala gökçek ailesinin haberini yapmayın.ankarada neden hayır çıktı iyi analiz etmek lazım.İstanbul niye kaybedildi.Reis iyi feto temizliğini iyi yapmalı.

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Bİ KUDRET

Bütün kutsallarım üzerine yemin ederim ki, son yerel seçimde Gökçek'e oy vermeyecektim. Paralel işi patladı. Onlara ve patronlarına ülkemiz üzerinde operasyon yaptırmayız demek için, istemeye istemeye oy verdim. Sonuç. Ankara için sıfır. Gökçek'in seçimden sonra ortaya sürdüğü tek yatırım oğlu, başka bi şey yaptı mı? Ha bi de Solun Fetö'yle ilişkilerini anlatan kitap... Yahu önce sen kendinin Fetö'yle ilişkilerini anlatan bi ansiklopedi yaz. Bu oğlun ne zaman ve nasıl zengi oldu onu da yaz. Yeter artık, ümmetin umudu partiyi yeyip bitirdiniz.

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yazdım

bide maaş bağlarız babaanne maaşı gül gibi geçinir gider feto dedeside yanına gelir onunla oynar artık

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kaleli

ankara hiç böyle olmamıştı demek ki çalışılmamış buna dikkat etmek gerek.başkalarına akıl vermek yerine oturup nerde yanlış yaptık demeli biri eyalet bilmem ne diyor biri başka telden çalıyor sonuç ta böyle oluyor ve bizleri derinden üzüyor.ankara çalışmamış.kızılayda müzik çaldıracağınıza çalışsaydınız daha iyi olurdu.dikkat edin ankara hiç böyle olmamıştı diğer iller de öyle konya da kayseri de bile kayıplar var.beyler kendimize gelelim.partimiz tek başına bile bu illerden yüksek oy almıyor muydu?

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yaseminorman

çok yaratıcı bir gönderme nediyelim aferin :))))))

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Rüştü

Osman bey Melih başkanı kim yanılttı onları bulun

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MKİLİT

OSMAN BEY YANLIŞ DÜŞÜNÜYORÖYLE DEĞERLİ SİYASETCİLEREİHTİYACIMIZ VARÇÜNKÜBABASIDA ÇOK YAŞLIANKARANIN HALİBELLİÖNCE BABASINABAKSINSONRA DEMEÇ VERSİN ARKADAŞLAR

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Yiğit Çetinkaya

İyiki seçim çabuk sonuçlandı.Sayımın son dakikalarıya biraz daha uzasaydı !!!!!!??? Valla evetçiler kaybederdi .Allaha şükür.... Çabucak sayım bitti de......gülmek yok.

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Vatandaş

Osman GÖKÇEK iyi bir cengaver olacak.

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Yeni Akit
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