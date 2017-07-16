Osman Gökçek CHP'li Eren Erdem'e patladı: Sende tırnak kadar erkeklik varsa...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, CHP'li Eren Erdem'in kontrollü darbe tweetine sert tepki göstererek "Sende tırnak ucu kadar erkeklik, şeref, namus varsa şu yayına bağlanırsın ve kontrollü darbeyi anlatırsın" dedi.

CHP'li Eren Erdem, 249 şehit, 2 bin 193 kişinin de gazi olduğu 15 Temmuz'un yıldönümünde attığı tweetle büyük tepki çekmişti.



Erdem sosyal medya hesabından, ''Herkese güzel bir gün dilerim. Bugün 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminin yıldönümü. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa dilerim'' mesajını paylaşmıştı.



'KAÇ ŞEHİT EVİNE GİTTİNİZ?'

CHP'li vekilin bu skandal paylaşımına son tepki Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten geldi. Gökçek, 'Eren Bey yayınımıza bağlansın da şu kontrollü darbeyi bir anlatsın. İnsanların sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçmeliler. Kaç şehit evine gittiniz? Kaç şehitle biraraya geldiniz? O şehitlerimizin parçalanmış vucüdlarının fotoğraflarını gel de göstereyim. Sen bu işe nasıl kontrollü darbe dersin? Sayın Kılıçdaroğlu şu vekillerinizin ağzını bir kapatın' dedi.



'TIRNAK UCU KADAR ERKEKLİK VARSA....'

Eren Erdem'i canlı yayına davet eden Gökçek, 'Sen bir korkaksın. Sen ancak tweet atarak insanların sinir uçlarıyla oynamaya çalışan bir insansın. Bütün Türkiye'nin önünde söylüyorum sende tırnak ucu kadar erkeklik, şeref, namus varsa şu yayına bağlanırsın ve kontrollü darbeyi anlatırsın' ifadesini kullandı.

Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı!