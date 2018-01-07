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Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındı.

07 Ocak 2018 Pazar 11:30
Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...

Baydemir, partisinin bir programı kapsamında dün İzmir’e gelirken kalacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi’ne gitmek istedi. Polisler tarafından durdurulan Baydemir’e, hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğu iletildi.

Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemir’in Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı üzerine gözaltına alındığı bu sabah adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi.

Baydemir’in 27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle ’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan hakkında dava açıldığı bu nedenle ifadesinin alınacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 11:30
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