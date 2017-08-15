Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül mesajı

HDP İzmir'de başlattığı 'Adalet ve Vicdan Nöbeti' öncesi Alsancak'ta parti grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Eren Bülbül'ün Trabzon'da şehit olmasına değindi.

"OPERASYON BÖLGESİNE GÖTÜRENLERİ KINIYORUZ"

Baydemir'in PKK yerine operasyon bölgesine giden askerleri kınadığı konuşması şu şekilde;

"Eren'in, Erenler'in toprağa düşmemesi için vicdan ve adalete sarılmak dışında başka çıkış yolu yoktur.

Bir kez daha İzmir'den, vicdanımızın sesinden, 80 milyonun vicdanına sesleniyorum; Eren'i toprağa düşürenler sizler mesulsünüz. Eren'i vuran kurşunu kabul etmiyoruz. Eren'i operasyon bölgesine götürenleri kınıyor ve kabul edilemez diyoruz.

Hepimizin ortak noktası Erenlerin, Ceylanların, Miray bebelerin, Uğurların, Veysellerin toprağa düşmemesidir" dedi.

Baydemir'in konuşmasının ardından vekiller alandan ayrıldı, adalet ve vicdan nöbeti başladı. Nöbet, 7 gün, 24 saat boyunca devam edecek.