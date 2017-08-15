Osman Baydemir, Eren için konuştu! PKK'ya tek laf yok

HDP İzmir'de başlattığı sözde adalet ve vicdan nöbeti öncesi Alsancak'ta parti grup toplantısı gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KURŞUNUNU KABUL ETMİYORMUŞ

Toplantıda konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Eren'in, Erenler'in toprağa düşmemesi için vicdan ve adalete sarılmak dışında başka çıkış yolu yok. Bir kez daha İzmir'den vicdanımızın sesinden 80 milyonun vicdanına sesleniyorum; Eren'i toprağa düşürenler sizler mesulsünüz. Eren'i vuran kurşunu kabul etmiyoruz. Eren'i operasyon bölgesine götürenleri kınıyor ve kabul edilemez diyoruz" dedi.