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"OSB esnafına ve çalışanına her türlü destek verilecek"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, organize sanayi bölgesi esnafına ve çalışanına her türlü desteğin verileceğini söyledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:20
"OSB esnafına ve çalışanına her türlü destek verilecek"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, merkez İnönü Mahallesi Harçik mevkisinde 106 hektar alan üzerinde kurulu bulunan organize sanayi bölgesini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Vali Sonel, faaliyet gösteren işletmeleri tek tek gezerek, mevcut kapasiteleri, üretimi ve çalışan sayısı hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Ziyarette açıklamada bulunan Vali Sonel, " Kentin en büyük sorunu haline gelen işsizliğin azaltılması için başta yurtdışında ve batı illerinde sermaye sahibi olan hemşerilerimizin Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde boş bulunan parsellere yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bölgenin büyümesiyle birlikte kurulacak olan yeni işletmeler istihdam açısından önemli. İlimize daha fazla yatırım yapılması için valilik ve belediye olarak organize sanayi bölgesi esnafına ve çalışanına her türlü destek verilecek"dedi.

Ziyarette Vali Sonel’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz ile işletme sahipleri eşlik etti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:20
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