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Örümcek ipeğinden hassas işitme cihazı üretimi

Bilim insanları, örümcek ipeğinden ilham alarak daha hassas işitme cihazları geliştirilebileceğini ortaya koydu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:55
Örümcek ipeğinden hassas işitme cihazı üretimi

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları, örümcek ipeğinin narin dokusunun yeni mikrofon türleri geliştirmek için kullanılabileceğini belirledi.

Aynı zamanda arka plan gürültüsünü filtreleyebilen yeni cihazlar, çok daha düşük frekanslardaki sesleri çeken gelişmiş işitme cihazları ve telefonlarda da kullanılabilecek. 

New York'taki Binghamton Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Ordinaryüs Prof. Dr. Ron Miles liderliğindeki ekip, böceklerle insanların sesleri algılama biçimlerini karşılaştırdı.

Miles, "Bizler baskıya dayalı olarak sesin yönünü belirleyen kulak zarımızı kullanıyoruz ancak çoğu böcek aslında tüyleriyle duyuyor." dedi.

Sivrisinek, sinek ve örümcek gibi böceklerin havadaki basınç değişikliklerini saptamak yerine, vücutlarındaki çok ince tüyleri kullanarak havanın hareketini algıladıklarına işaret eden Miles, örümcek ipeğinin, çok düşük frekanstakiler de dahil olmak üzere ses dalgaları tarafından harekete geçirilecek kadar ince olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Miles, "Örümcek ipeği, 3 hertz gibi insan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekanslarda dahi hareket edebiliyor." ifadesine yer verdi.

Bilim insanları, söz konusu hareketi amaçlarına yönelik faydalı bir işleme dönüştürmek için örümcek ipeğini altınla kaplayıp manyetik alana yerleştirdi.

Deneyin sonucunda ses dalgaları tarafından oluşturulan hareketi elektronik sinyale dönüştürerek daha fazla yön doğruluğuna sahip ve daha geniş frekans aralığını algılayan hassas bir mikrofon elde edildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:55
  1. Örümcek ipeği
  2. işitme cihazı
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