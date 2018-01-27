Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk bayraklı destek

TSK’nın Afrin’deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na her kesimden destekler devam ediyor. İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi de, ön cephesine dev Türk bayrağı asarak destek verdi.

Dini bayramlarda da birlik ve beraberlik mesajları vererek astığı pankartlar ile müslümanların bayramlarını kutlayan İskenderun Ortodoks Kilisesi bu kez, TSK’nın Afrin’de terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na kilisenin ön cephesine astığı Türk bayrağı ile destekledi.