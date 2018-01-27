Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk bayraklı destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri ne yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nden destek.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:32
Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk bayraklı destek

TSK’nın Afrin’deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na her kesimden destekler devam ediyor. İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi de, ön cephesine dev Türk bayrağı asarak destek verdi.

Dini bayramlarda da birlik ve beraberlik mesajları vererek astığı pankartlar ile müslümanların bayramlarını kutlayan İskenderun Ortodoks Kilisesi bu kez, TSK’nın Afrin’de terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na kilisenin ön cephesine astığı Türk bayrağı ile destekledi. 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:32
  1. TSK
  2. Afrin
  3. Suriye
  4. Zeytin Dalı
  5. ortodoks
  6. kilise
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Kalın'dan Afrin diplomasisi
    1. İbrahim Kalın'dan Afrin diplomasisi
    2. Kasımpaşa Tüneli hizmete açılıyor
    3. 'ABD Türkiye'yi kaybetti!'
    4. Birkaç gün önce yağmur duasına..
    5. Tekirdağ’da terör propagandasına 4..
    6. Amerika DEAŞ'ı vurayım derken 'asker'..
    7. Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanılığı..
    8. Tokat’ta cep telefonuna gelen linke..
    9. Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk..
    10. Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde..
    11. 'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü..
    12. Reza Zarrab'ın yeni adresi ortaya çıktı
    13. Rıza Sarraf’ın yeni adresi ortaya çıktı
    14. Ankara'da eylem planlayan DHKP-C'nin..
    15. Uyuşturucu satıcısı çeyiz sandığından..
    16. TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!..
    17. Ne yaptıysa başaramadı, bir türlü..
    18. MİT sahaya indi! Av başladı
    19. Konyaspor'dan Stefano Napoleoni atağı
    20. Almanya'da terör örgütü yandaşlarına..
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    170 ödülü olan komando geri döndü
    170 ödülü olan komando geri döndü