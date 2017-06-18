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Putin'den FETÖ açıklaması ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gülen gerçekten  darbe girişiminde yer aldıysa, ki bu konuda bir fikrim yok, ABD istihbarat  servislerinin neler olup bittiğinden haberdar olmamasına inanmak çok zor." dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 08:35
Putin'den FETÖ açıklaması ortaya çıktı

ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği 4 bölümlük  "Putin  Röportajları" (The Putin Interviews") adlı belgeselde Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stone'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in darbe ile bağlantısı  olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın kendisine ABD'nin darbe girişiminde rolü olup olmadığına ilişkin  hiçbir şey söylemediği belirtti.

Putin, "Gülen gerçekten darbe girişiminde yer aldıysa, ki bu konuda  bir fikrim yok, ABD istihbarat servislerinin neler olup bittiğinden haberdar  olmamasına inanmak çok zor." diye konuştu.

İncirlik Hava Üssü ile ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, "ABD  askerleri, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ve darbe girişimine etkin bir şekilde  katılan askerlerin bir kısmı da oradaydı." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 08:35
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  4. CIA
  5. Rusya
  6. Temmuz
  7. Vladimir Putin
  • TercümeTercüme5 sa önce
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gülen gerçektendarbe girişiminde yer aldıysa, ki bu konuda bir fikrim yok,..",.. "Benim de Gülen' in çevirdiği dolaplardan haberdar olmamama inanılması çok zor, bugüne bugün KGB diye bir örgütüm var, çuval ağzı açmıyor burada oturup böyle herhalde!" dedi.
Bugünkü Akit

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