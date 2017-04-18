Ortaokul öğrencilerine Bursa gezisi

Orta okul 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen geziyle binlerce öğrenci Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen etkinlik kapsamında Edebali Ortaokulu’ndan 50 öğrenci rehber eşliğinde Bursa’da sırasıyla Cumalı Kızık Köyü, Tophane Parkı, Osmangazi, Orhangazi türbeleri, Saat Kulesi ve panoramik şehir manzarası, Ulu Cami, Koza Han, Kent Tarihi Müzesi, Yeşil Cami, Yeşil türbeyi gezdiler.

Belediye yetkilileri, Şubat ayında başlayan Bursa Kültür gezilerine şimdiye kadar 14 okuldan 2 bin 241 öğrencinin katıldığını, gezilerin okullar kapanıncaya kadar devam edeceğini söylediler. Geziye katılan öğrenciler, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler.