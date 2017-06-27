Google'dan Avrupa Birliği'ne cevap gecikmedi

Avrupa Birliği, Google'a, rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro tutarında ceza verdi. Avrupa Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle ettiğini ve pazar hakimiyetini kötüye kullandığını iddia ediyor.

GOOGLE'IN CEVABI

Google sözcülerinden Kent Walker ise, Avrupa Birliği tarafından açıklanan ceza ve gerekçeli kararı hakkında, Google Avrupa resmi blogundan "Avrupa Komisyonu'nun online alışveriş kararı: Madalyonun diğer yüzü " başlığıyla resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle dendi:

''Online alışveriş yaparken siz aradığınız ürünleri kolayca ve hızla bulmak istersiniz, reklamcılar da söz konusu ürünleri tanıtmak ister. Google bu nedenle, kullanıcılarıyla irili ufaklı binlerce reklamvereni her iki taraf için de yararlı olacak yollarla bir araya getiren alışveriş reklamları görüntülemektedir. Bu nedenle saygı duymakla birlikte bugün açıklanan karara katılmıyoruz. Temyiz yoluna gitmeyi düşündüğümüz için Komisyon’un kararını ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz ve gerekçelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.''

Habertürk