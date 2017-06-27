Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Google'dan Avrupa Birliği'ne cevap gecikmedi

Avrupa Birliği, arama motoru Google'a, rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro tutarında ceza verdi. Google cephesinden cezaya cevap gecikmedi.

27 Haziran 2017 Salı 15:36
Google'dan Avrupa Birliği'ne cevap gecikmedi

Avrupa Birliği, Google'a, rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro tutarında ceza verdi. Avrupa Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle ettiğini ve pazar hakimiyetini kötüye kullandığını iddia ediyor.

GOOGLE'IN CEVABI

Google sözcülerinden Kent Walker ise, Avrupa Birliği tarafından açıklanan ceza ve gerekçeli kararı hakkında, Google Avrupa resmi blogundan "Avrupa Komisyonu'nun online alışveriş kararı: Madalyonun diğer yüzü " başlığıyla resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle dendi:

''Online alışveriş yaparken siz aradığınız ürünleri kolayca ve hızla bulmak istersiniz, reklamcılar da söz konusu ürünleri tanıtmak ister. Google bu nedenle, kullanıcılarıyla irili ufaklı binlerce reklamvereni her iki taraf için de yararlı olacak yollarla bir araya getiren alışveriş reklamları görüntülemektedir. Bu nedenle saygı duymakla birlikte bugün açıklanan karara katılmıyoruz. Temyiz yoluna gitmeyi düşündüğümüz için Komisyon’un kararını ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz ve gerekçelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.''

Habertürk

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:36
  1. ab
  2. google
  3. google ceza
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı