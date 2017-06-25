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Ortalık karıştı... Süryanileri ayaklandırmaya çalışıyorlar...

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlık gibi mülklerin Başkanlığımıza devredildiği yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır" dedi

25 Haziran 2017 Pazar 12:12
Ortalık karıştı... Süryanileri ayaklandırmaya çalışıyorlar...

Diyanet İşleri Başkanlığından, Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlık gibi mülklerin "kuruma devredildiği" yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi Twitter hesabından, Mardin'deki Süryanilere ait mülklere yönelik haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlık gibi mülklerin Başkanlığımıza devredildiği yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:12
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Mardin
  3. Süryanilere
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