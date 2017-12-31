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Oğlunu azarlayınca ortalık karıştı! Üzerine yürüdü...

Denizli'de, oğluna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen anne ile kendisini uyaran kadın arasında sözlü tartışma çıktı.

31 Aralık 2017 Pazar 10:21
Oğlunu azarlayınca ortalık karıştı! Üzerine yürüdü...

Denizli'deki Gazi Bulvarı'nda otobüs durağı önünde çocuğuna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen bir anneye, bu sırada yanlarından geçen bir kadın müdahale etmek istedi.

Bunun üzerine 2 kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine araya giren çocuk, annesini uzaklaştırmak istedi. Tartışmayı sürdüren iki kadını, durakta bekleyenler de sakinleştiremedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, araya girip, 2 kadını ikna etti. Sakinleşen kadınlar daha sonra, ayrıldı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 10:21
  1. denizli
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