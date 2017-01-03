Ortaköy'deki saldırıda yaralanan 32 kişinin tedavisi sürüyor

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İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 32 kişinin tedavisi sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.



Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 32 kişinin ise tedavisi sürüyor.





