''Ortaköy’de saldıran, Amerikan Terör Devleti’dir!''

İşte Tamer Korkmaz'ın o görüntüleri;

Türkiye, 2016'da Katil ABD'nin patronluğundaki Terör Konsorsiyumu'nun (FETÖ, PKK, DAEŞ) düzenlediği saldırıların hedefindeydi. Yeni yılın henüz ikinci saatine girildiğinde Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısıyla “2017'de de Türkiye'yi terörle vurup yoracağız, takatsiz bırakacağız, tüketeceğiz!” mesajı verildi.



Ortaköy'deki terör saldırısında tetikçi olarak DAEŞ mensubu bir teröristin seçilmesi; “yılbaşı kutlamasının hedef alınması” illüzyonu üzerinden bir “ters manyel” yaptırmayı amaçlasa da katilin ardındaki derin adresin ABD/CIA olduğu gerçeği değişmiyor.



Bağımsız Müslüman Türkiye, bölgemizde/dünyada Terörün Mühendisi olan Amerika ile “adı konulmamış” bir savaş yaşıyor!



Türkiye'nin son dönemdeki askeri ve diplomatik başarıları (başta Suriye meselesi olmak üzere) ABD'yi fena halde rahatsız ediyor.



Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan, Kuzey Suriye'de ABD'nin kurmayı planladığı PKK devletinin engellenmesine; Suriye'de ateşkesin sağlanmasından Türkiye-Rusya arasındaki hızlı yakınlaşmaya kadar bir dizi gelişme Terör Devleti ABD'yi çileden çıkarıyor.





Son bir ayda; Beşiktaş'taki ve Kayseri'deki bombalı saldırılar ile Ankara'da Rus elçinin katledilmesine bir de İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı eklendi.



İşbu terör saldırılarının tamamı, aynı karakterdedir!



Hedefi ve amacı aynıdır.



Aynı derin merkez (Amerika Birleşik Terör Devleti) tarafından organize edilmiştir.



Türkiye'de “KAOS” ortamı oluşturmayı hedefleyen Derin ABD'nin (90'lı yıllarda olduğu gibi) ülkemizde bir kez daha “laik-anti laik” kutuplaşmadan veya çatışma ortamından “fal tuttuğu” anlaşılıyor.



90'lı yıllardaki “laik Aydın cinayetlerinin” arkasında “radikal dinci” örgütlerin bulunduğuna dair Psikolojik Harekât yıllar yılı ısrarla sürdürülmüştü. Bunun ne denli büyük bir kuyruklu yalan olduğu, defalarca ispatlandı.



Başta CHP sözcüleri olmak üzere Türkiye'deki belli laikçi çevrelerin, Ortaköy'deki terör saldırısını müteakip “Saldırı, yaşam tarzını hedef aldı” şeklindeki “ağızlara laik” beyanları; son terör saldırısının asıl hedefini/hakiki gayesini perdeliyor! Teröristin arkasındaki “karargâh”ın da üzerini örtüyor!



Bir başka deyişle, Katil ABD'yi “hasıraltı” ediyor:



Son olarak Ortaköy'de maşası DAEŞ terör örgütü eliyle masum insanların kanlarını döken ABD; “sahte bayrak” gösteren “kontra terör” saldırısıyla Bağımsız Türkiye'nin İslami kimliğini de karalamaya çalışmıştır!



CHP yönetimi; Derin Amerika'nın vaktiyle inşa ettiği DAEŞ'i son dönemde birçok kez Türkiye'ye saldırttığı gerçeğiyle asla yüzleşemez!



Ankara'ya son üç senedir DAEŞ iftirası atan Laikçi Cephe'de yer alan CHP; Türkiye'nin DAEŞ'le kıyasıya ve başarıyla mücadele eden yegâne devlet olduğunun anlaşılmasıyla birlikte bühtanlarıyla baş başa kalmıştır.



ABD'nin DAEŞ'le mücadele etmediği; tersine terör örgütünü Türkiye'ye saldırttığı hakikati, son dönemde tümüyle aşikâr hale geldi. CHP yönetimi, işbu gerçeğe gözlerini “fal taşı gibi” kapatıyor.



Ortaköy'deki DAEŞ antetli terörist saldırının arka planındaki ABD'yi işaretlemekten tamamen uzak durup pek konforlu “Laik yaşam tarzına saldırılmıştır” yalanını pazarlıyorlar! Türkiye'yi bir de “hayat tarzı” üzerinden bölmeye çalışıyorlar!



Batıcı/Laikçi CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu Amerikan devletinin Ankara'daki büyükelçisinden sufle alan bir genel başkandır! ABD'nin menfaatleri/amaçları doğrultusunda politika yapan bir genel başkan olarak; Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının ardındaki devletin ABD olduğu gerçeğini dile getirmesi mümkün değildir!



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Bir süre önce “Başkanlık sisteminde ısrar ederseniz kan dökülür” diyerek “ağzındaki baklayı çıkaran” Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi?



“Kasetle Gelen Kemal”in, “Batı Putçusu” CHP'si…



Yönettiği terör örgütleri eliyle (FETÖ+PKK+DAEŞ) masum insanların kanlarını döken Amerikan Devleti'ne bütün hücreleriyle bağlı bir partidir!



Türkiye'ye son olarak İstanbul/Ortaköy'de saldıran da Laikçi Kemal'in ABD'sidir!