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Ortaköy'de gece kulübüne saldırı: 35 ölü 40 yaralı

İstanbul Ortaköy'deki yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Vali Vasip Şahin, 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 yaralı olduğunu söyledi. Şahin 1 polisin de şehit olduğu bilgisini verdi.

Ortaköy'de gece kulübüne saldırı: 35 ölü 40 yaralı
Eklenme: 01 Ocak 2017, 01:41
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Alınan bilgiye göre, Beşiktaş’ta bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti.

Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

VALİ VASİP ŞAHİN: EN AZ 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada 1 polisin şehit olduğunu, 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

TERÖR SALDIRISI

Şahin ayrıca olayın terör saldırısı olduğunu belirtti.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Yıldırım ve Vali Vasip Şahin'i arayıp bilgi aldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGANLAR NOEL BABA KILIĞINDA İDDİASI

Saldırıyı Noel baba kıyafetli 2 kişinin yaptığı iddia ediliyor.

BÖLGEDE OPERASYON YAPILIYOR

Saldırının ardından polis bölgede operasyon yapıyor.

Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş

Saldırı sonrası Oda TV'den provokasyon!

 
Etiketlergece kulübü saldırıortaköyreinayılbaşı saldırıistanbul saldırı
HABER YORUMLARI
600

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Mehmet Filiz

Cahil, galeyana gelen bir eylemcinin yapabileceği bir saldırı mı bu? Adam yakalanamadı bile. Hem de teknolojik imkanların böyle geniş olduğu bir zamanda. İstihbarat örgütleri tarafından, özel eğitimli bir ajan tarafından yapılmış provakatif bir saldırı işte.

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Abdullah

Bu yine fetönün işine benziyor!!!

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Hüseyin Kemal

Bazı internet gazeteler ölenleri hemen şehit ilan etmiş ! Her türlü pisliğin melanetin olduğu yerde müslümanın işi ne Tabii ki olumlu görmüyorum lakin şehitlik kolay ve ucuz bir makam değil lütfen yani...

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Can

Yılbaşı gecesini noeli hep hedef gösterdiniz.Galeyana gelen cahiller eyleme geçti.İslami terörü bu gece 1 kez daha gördük

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Ahmet Erdem

Yok artık bee ilk çıktığında maganda kurşunu bir iki yarali var gibi lanse edildi. Meğer mekânı taramislar. Karlov suikastının devamı olan bir algı operasyonları zinciri. Daes pkk ve özellikle fetö nün ustune gidilmeli bunlar kuvvetli şüpheliler. Ne kadar Ortadoğu bu haldeyken sevinilecek ne buldularsa acaba dediğim insanlar da olsalar kalpleri bilemeyiz içlerinde kalbi imanlı olanlara Allah rahmet eylesin, affeylesin geride kalanlara sabır versin. Yeni yıla bismillah girerken daha 40 a yakın ölüm... Allah bu piyonların Siyonist sahiplerinin belasını versin.

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seren çetin

katil zihniyet li pisliklermasum insanlara gücünüz yeter sadede silah taşınyanadam değildir zaten

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Ahmet Erdem

Gebertsinler birbirlerini

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