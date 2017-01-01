Ortaköy'de gece kulübüne saldırı: 35 ölü 40 yaralı

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş’ta bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti.
Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.
Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.
VALİ VASİP ŞAHİN: EN AZ 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada 1 polisin şehit olduğunu, 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.
TERÖR SALDIRISI
Şahin ayrıca olayın terör saldırısı olduğunu belirtti.
ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Yıldırım ve Vali Vasip Şahin'i arayıp bilgi aldı.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI
Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
SALDIRGANLAR NOEL BABA KILIĞINDA İDDİASI
Saldırıyı Noel baba kıyafetli 2 kişinin yaptığı iddia ediliyor.
BÖLGEDE OPERASYON YAPILIYOR
Saldırının ardından polis bölgede operasyon yapıyor.
Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş
Saldırı sonrası Oda TV'den provokasyon!