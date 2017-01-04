Ortaköy saldırısının emri 'Yusuf Hoca'dan

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı.



Saldırının faili DEAŞ'lı terörist 20 Kasım'da Türkiye'ye giriş yaptı. 22 Kasım'da ise Konya'ya gitti. Burada kendisini 'Yusuf Hoca' kod adlı bir terörist karşıladı ve bir hücre evine yerleştirdi.



Akşam'ın haberine göre; 15 Aralık'a kadar burada katliamın planları yapıldı. Eylem talimatını veren “Yusuf Hoca” kod adlı teröristle Ortaköy saldırısını gerçekleştiren saldırgan bir otobüse binerek İstanbul Zeytinburnu'na geldi. Burada saldırgan hücre evine yerleştirildi. Polis iki teröristin bilet alırken ki görüntülerine de ulaştı. Saldırı talimatını 'Yusuf Hoca' kod adlı teröristin verdiği tespit edildi. Şimdi ikisi de her yerde aranıyor.



Telefonla hedef şaşırttı



Saldırının sonrasında bir taksiye binen terörist taksiciye “Aksaray'a gideceğim. Parayı da orada arkadaşım ödeyecek” diyerek telefonunu istemiş. Taksicinin telefonundan bir numara arayan terörist “ulaşamadım” diyerek araçtan inmiş. Bu numaranın peşine düşen polis, hattın üç gündür kullanılmadığını, teröristin bunu hedef şaşırtmak için yaptığını belirledi.



İzli mermi kullanmış



Saldırganın ne kadar profesyonel olduğunu gösteren bir ayrıntı daha tespit edildi. Terörist, ateş etmeye hiç aralık vermemek için şarjördeki son iki merminin önüne izle mermi koymuş. Böylece mermiler tükenmeden şarjör değiştirmiş.



Yalnız Kurt timinden



Reina saldırganının, DEAŞ'ın Orlando ve Nice'deki saldırılarında olduğu gibi "yalnız kurt" timinden olduğu belirlendi. DEAŞ terör örgütünün "yalnız kurt" timine İstanbul'u hedef gösteren iki fotoğrafı da sosyal medya üzerinden yayımladığı öğrenildi.