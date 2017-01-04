Ortaköy saldırısında 5 yeni gözaltı

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:27
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Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı.
Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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