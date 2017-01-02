Ortaköy saldırganının olay yerinde bıraktığı montundan 500 lira çıktı

Ortaköy'de bir eğlence mekanını kana bulayan saldırganın, olay yerinde bıraktığı montunda, 500 TL para bulundu. Olay sırasında saldırganın kaçarken bu parayı almayı unuttuğu değerlendiriliyor.

Ortaköy saldırganının olay yerinde bıraktığı montundan 500 lira çıktı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:40
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Gözü dönmüş terörist yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanını kana buladı. O saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, saldırganın kullandığı silah ve 6 adet boş şarjör bulundu. Saldırganın en az 180 mermi kullandığı tahmin ediliyor.

MONTUNDAN 500 LİRA ÇIKTI

Saldırganın tanınmamak için montunu Reina'da bırakarak kaçtığı belirlendi. Reina'dan biraz uzaklaştıktan sonra bir taksiye binen saldırganın Kuruçeşme'ye geldiği sırada, taksi şoförüne parasının olmadığını söyledi. Taksi şoförünün de parası olmayan saldırganı Kuruçeşme'de indirdiği belirlendi. Saldırganın montunda yapılan aramalarda 500 TL para bulundu. Olay sırasında saldırganın kaçarken bu parayı almayı unuttuğu değerlendiriliyor.

 
EtiketlerOrtaköyortaköy saldırısı
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cemaleddin

Bunu ya denizden yada karadan bekleyenler kacirmislardir. Kimbilir hangi konsoloslugun binasindadir. Belkide Kücük bir devletcigin konsoloslugunda tutuluyordur.

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