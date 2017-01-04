Ortaköy saldırganına benziyor diye fena dövdüler!

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina'ya saldıran terörist 39 kişiyi katletti, 65 kişiyi yaraladı. Terörist her yerde aranıyor.

Eklenme: 04 Ocak 2017, 16:46
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Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina'ya saldıran terörist 39 kişiyi katletti, 65 kişiyi yaraladı. Terörist her yerde aranıyor.

Bugün ise sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaşlar tarafından yakalandığına dair bir video paylaşıldı. Görüntüde bir kişinin dövüldüğü görülüyor. Ancak şahsın terörist olmadığı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada "Reina saldırganı yakalandı" diye paylaşılan görüntülerde teröriste benzetilen bir kişinin, vatandaşlar tarafından dövüldüğü görülüyor.

Görüntülerde, "Reina'ya saldıran adam bu" dediği duyulan görüntülerde kalabalık grup terörist olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında vuruyor.

İstanbul Pendik'te yaşanan olay sonrası gözaltına alındığı iddia edilen kişinin emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

 
EtiketlerOrtaköyreinaDAEŞOrtaköy saldırganına benziyor diye
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Saydam Hüseyin

Beyinsiz sürüsü bu adamın suçu ne şimdi

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Ceyhun

Ben olsam orada bu saldırıyı yapanlara bu dünyayı dar ederdim haklarında dava açar hepsini süründürürüm adamıno saldırgan olduğunu nereden çıkardınız tipi benzese bile Her İnsan dünyada ikiz yaratılmıştır tipi benzese bile olup olmadığı belli olmadan nasıl döversiniz

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kürşad baybars

yazık günah ya bizim görevimiz devletimize bildirmek biz bir devlet sahibiyiz bir hukuka tabiyiz ne oldu şimdi yazık günah değilmi şimdi bu adama ya

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