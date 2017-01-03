Ortaköy Reina katliamcısı şarjör değiştirirken üç kere onu attı!

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İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen Reina saldırganının hedefini daha iyi görebilmek için şarjör değiştirirken etrafı aydınlatan askeri malzeme attığı belirlendi.

Saldırıdan kurtulan garsonun verdiği bu detay karışısında herkes şoke oldu.

KÖR VE SERSEM EDİYOR

Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından da kullanılan bombanın insanları kısa süreliğine kör ve sersem ettiği belirtildi. Olay yerindeki Flashbang parçaları incelemeye alındı.







SİLAH İNCELENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şubesi, Reina'dan saldırıya ilişkin tüm delilleri topladı. Delillerle ilgili inceleme çalışmaları sürüyor. Polis kriminal çalışmaları da devam ediyor. Terörist, seyyar dipçikli uzun namlulu bir silah kullanmıştı. Kaçarken de silahı olay yerinde bırakmıştı. Fakat saldırganın eldiven kullandığı bu sebeple silahta parmak izi bırakmasının zor olduğu belirtildi.

SALDIRGANIN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI



Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi. Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

(Sabah)