Ortaklık kültürüne yeni halka

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Türkiye’de Sağlık Sektörü Raporu” verilerine göre Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşu olma özelliğini taşıyan MLP Care, sektörde bir ilke imza atıyor.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan halka arzla ilgili konuşan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, “MLP Care, hızlı büyüyen bir sağlık kurumu. Sağlık alanındaki yatırımlarına aynı hızda devam etmek; ekonomiye, istihdama ve Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına katkı sağlamak adına yeni bir adım atıyor. Böylece var olan ortaklık kültürüne de dördüncü halkayı eklemiş olacak” dedi.

‘25 YILDA BİR NUMARA OLDUK’

MLP Care’nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Türkiye’de Sağlık Sektörü Raporu” verilerine göre Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşu olma özelliğini de sahip olduğunu ifade eden Muharrem Usta, sadece gelir açısından değil yaygınlık, hastane ve yatak sayısı bakımından da sektör lideri olduklarını kaydetti. Usta, şöyle devam etti: “Gerek Sancak Grubu gerekse Turkven’le gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarla, ortaklık kültürümüzü geliştirdik. Şimdi çok daha geniş bir yatırımcı grubu ile ortak olacağız. Şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar bütün ortaklarımız bu süreçte memnun oldular. Yeni yatırımcılarımızın da mutlu olacaklarına inanıyorum.”

‘HERKES İÇİN SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ’

Hastanecilikte 25 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Muharrem Usta, 1993 yılında bir klinikle çıktığı yolculukta karşılıklı güvene dayalı ortaklık kültürünün, bugün Türkiye’nin en büyük hastane zincirini ortaya çıkardığını vurguladı. Usta, şöyle konuştu: “Hizmet verilen hasta kitlesine baktığınız zaman ise, farklı konseptler ile sağlık hizmetlerindeki kaliteden ödün vermeden, tüm gelir gruplarından hastalara hizmet verebiliyoruz. Bu da MLP Care’in özel sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında farklılaştığı bir nokta.

Ayrıca, MLP olarak üniversite hastaneleri ile yaptığımız işbirlikleriyle tecrübeli ve akademik saygınlığı yüksek doktorların Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vermesine vesile oluyoruz.

Şimdi halka açıldıktan sonra Türkiye sağlık sektörünü borsada temsil ediyor olacağız. Sektörün kurumsallaşması, yurtdışından yatırımcı ilgisinin artırması için köprü ve vesile olacağız. Bu hem bir sorumluluk hem de kıvanç kaynağı bizim için."

2.4 MİLYON HASTAYA HİZMET VERİYOR

1993 yılında kulak – burun – boğaz mütehassısı Dr. Muharrem Usta tarafından temelleri atılan MLP Care, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Türkiye’de Sağlık Sektörü Raporu” verilerine göre Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşu. Sadece gelir açısından değil yaygınlık, hastane ve yatak sayısı bakımından da sektör lideri olan şirket, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, 5.330 yatak kapasitesi ile özel hastaneler arasında yüzde 11’lik paya sahip. MLP Care, 2 bini doktor olmak üzere 16 binin üzerinde çalışanla yılda ortalama 2,4 milyon tekil hastaya

hizmet veriyor.