Ortak Suriye bildirisine Esad cephesinden ilk tepki

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Rusya, Türkiye ve İran'ın imza attığı ortak 'Suriye' bildirisine Suriye Devlet Başkanı Esad cephesinden ilk tepki geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban "İran, Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da imzalanan anlaşma metnini içtenlikle karşılıyoruz" dedi.

"İÇTENLİKLE KARŞILIYORUZ"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, 20 Aralık'ta Moskova'da gerçekleştirilen toplantının ardından açıklanan deklarasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Suriye hükümetinin Moskova deklarasyonunu içtenlikle karşıladıklarını dile getiren Şaban, bunun yeni bir başlangıç olabileceğini söyledi. Şaban, "İran, Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da imzalanan anlaşma metnini içtenlikle karşılıyoruz" dedi.