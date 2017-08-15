Ortahisar'da bıçaklanmış kadın cesedi bulundu
Trabzon'da bir kadın cesedi bulundu. Kadının bıçaklanarak ve başının ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.15 Ağustos 2017 Salı 14:52
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Gölçayır mevkiinde bir kadın cesedi bulundu.
İlçenin Gölçayır mevkiinde bulunan hayvan barınaklarına yakın bir yerden bıçakla öldürülmüş ve başı taşla ezilmiş kadın cesedi bulundu.
Olay yerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri giderek ceset üzerinde incelemelerde bulunurken, kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
İHA