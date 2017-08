Ortadoğu'ya bebek ve çocuk giyimi ihracatı arttı

Türkiye'de, bebe ve çocuk giyimin önemli merkezlerinden Bursa'dan Ortadoğu'ya yapılan sektörel ihracat, yüzde 65 arttı.



AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik kanalıyla geçen yılın ilk 6 ayında 50, bu yılın aynı döneminde ise 56 ülkeye ürün gönderildi.

Ortadoğu ülkelerine geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyon 203 bin 600 dolarlık ürün gönderen Bursa, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 636 bin 810 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bursa'dan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla ihracat, İran'a yapıldı. İran'a geçen yılın ilk 6 ayında 907 bin 259 dolar ihracat yapılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 45'lik artışla 1 milyon 317 bin 598 dolarlık mal satıldı.

Suudi Arabistan'a yapılan ihracat ise geçen yıla oranla yüzde 101 artış göstererek 608 bin 384 dolardan 1 milyon 277 bin 515 dolara yükseldi.

Bursa, geçen yıl sektörel ihracat yapmadığı Katar'a 174 bin 803, Irak'a 45 bin 24, Bahreyn'e bin 139 ve Umman'a ise 222 dolarlık ürün gönderdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 40 bin 661 dolarlık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 6 kattan fazla artıran sektör, bu ülkeye olan dış satımını 258 bin 963 dolara yükseltti.

Ürdün, Kuveyt ve Lübnan'a yapılan ihracatta da ciddi artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre Ürdün'e ihracat 80 bin 423 dolardan 144 bin 407 dolara, Kuveyt'e 95 bin 110 dolardan 142 bin 710 dolara, Lübnan'a ise 3 bin 710 dolardan 9 bin 771 dolara çıktı.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Halil Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de oldukça büyüyen, her geçen yıl daha da gelişen sektörün bir anlamda dünyaya da yön vermeye başladığını söyledi.

Asya'dan Avrupa'ya, Antarktika'dan Amerika'ya kadar 5 kıtada Türk bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinin aranır hale geldiğini anlatan Atalay, dünyada Türk ürünlerinin imajının her geçen gün yükseldiğini vurguladı.

Atalay, Türkiye'nin bu sektördeki ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladıklarını belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Gerçekleştirdiğimiz üretimin yüzde 70-80'ini de dünyanın her tarafına satabiliyoruz. Uluslararası arenada pazar payını daha da artırmaya çalışıyoruz. ABD'den Güney Afrika'ya Avrupa, Asya'ya dünyanın her tarafına ürün gönderiyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar en çok ihracatı Rusya'ya gerçekleştiriyorduk ancak Rusya'nın son yıllardaki kendi içindeki ekonomik durumdan dolayı şu an Arap ülkeleri ihracatta başı çekiyor. Rusya'nın kendi içindeki daralması bizi etkiliyor. Hala ürünlerimizi Rusya'ya satıyoruz ancak ürünlerimiz oraya biraz pahalı geliyor. İnşallah bunu yakın süreçte aşacağız."

Kaynak: AA