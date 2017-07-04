Ortadoğu'nun yeni sorunu: Su savaşları!

İran, iki gün önce kendi topraklarından doğup Kuzey Irak bölgesinden geçerek Irak'a akan Küçük Zap suyunun önündeki Silve, Visk ve Kolse barajlarının kapaklarını kapattı. Barzani yönetimi ise buna karşılık Bağdat'a giden suyu kesti.



İRAN'DAN TÜRKİYE ELEŞTİRİSİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada isim vermeden Türkiye'yi hedef almış ve şunları söylemişti:

"Komşu bir ülkede 22 büyük baraj inşa projesi devam ediyor. Bunun Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde olumsuz etkileri var. Bu, İran, Irak ve diğer birçok ülkeyi etkiliyor. Bu hareketin yıkıcı etkilerine kayıtsız kalmak mümkün değil."

RUHANİ'NİN SÖZLERİ NUMAN KURTULMUŞA SORULDU



Dün akşam Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Numan Kurtulmuş'a iletien ifadelere karşılık Kurtulmuş şunları söyledi:



"Sayın İran Cumhurbaşkanı'nın bunları nerede ve ne konuda söylediğini bilmiyorum. Değerlendirdikten sonra açıklama yapılabilir."



İRAN'IN UYGULAMASI NE KADAR SÜRECEK?



Türkiye Gazetesi'nden Çetiner Çetin'in haberine göre kuraklığı gerekçe gösteren İranlı yetkililer, Küçük Zap suyunun akışının en az 60 gün süre ile engelleneceğinin sinyalini verdi. Su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Bağdat yönetimi endişeli.

IRAK'TA BÜYÜK ZARAR



Mevsim şartlarından dolayı kuraklığa doğru gidildiğini, bu yüzden tarım alanların yeterli derecede sulanamadığını belirten Irak Tarım Bakanlığı yetkilileri “Erbil'in Küçük Zap suyunu kesme kararı, güney havzalarını besleyen diğer su kaynaklarının geleceğine dair soru işaretleri oluşturuyor. Erbil, komşu ülkeleri gerekçe gösteriyor. Türkiye ve İran'ın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi yetkilileri ise şu görüşleri dile getirdi:



“İran'ın suyu kesmesi, Kale Dize sınırında yaşayan 90 bin kişinin içme suyu bulamamasına yol açtı. Tarım ve balık üretim çiftliklerinde büyük zarar oluştu. Dokan Barajının su seviyesi yüzde 60 azaldı. Söz konusu sudan Irak da faydalanıyor. İran'ın Erbil Başkonsolosluğu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak şimdiye kadar suyun bırakılmasına yönelik bir sonuç elde edemedik. Derbendixan ve Dokan Barajlarından Irak'a verilen suyu kesmek zorunda kalacağız.”



İRAN'IN ŞANTAJ ARACI



Tahran yönetiminin İran- Irak savaşı yıllarında da benzer uygulamalara başvurduğunu hatırlatan Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları, suyun şantaj olarak kullanıldığını söylüyor.