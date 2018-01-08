Ortadoğu’nun liderliğini Türkiye üstlendi

Kudüs krizini Akit’e değerlendiren Azerbaycan’ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Nezaket Memmedova, “Ortadoğu`da yaşanan sürecin tüm yasalara uygunluğu gösteriyor ki, burada yüzyıllardır lider ülke hep Osmanlı olmuştur ve bugünkü Türkiye de bu rolü üstlenmek hakkına sahiptir” dedi.

Azerbaycanlı siyaset bilimci Nazakat Memmedova, Oktay Hacımusalı aracılığıyla Yeni Akit gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Ortadoğu’da asırlardır olduğu gibi, şimdiki ana sorunlardan birisinin de Kudüs olduğuna dikkat çeken Memmedova, “Haçlı seferleri, büyük güçlerin koalisyonları, onların desteklediği DAEŞ`ten tutun da PYD/YPG`ye kadar tüm terörist güçler, evangelistler, Siyonistler el değiştirmişlerdir. Fakat tarih ümmet için zorluklar yarattığı kadar da onu korumak için büyük liderlerin alanlara çıkmak gerekliliğini de ortaya çıkarıyor. Ortadogu`nun yüzyıllar önce kurtarıcıları, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni ise, bugün Erdoğan’dır. Onun Türkiye’yi uzun yıllar boyunca Batı’ya boyun eğen, onun söylediklerini yapan ülkeden tam bağımsız bölgesel lidere dönüştürmek siyaseti bugün sonuçlarını vermektedir. ‘Dünya Beşten büyük’ diyen Erdoğan bu ‘Beş’lerin hükümranlık ettiği adaletsiz dünya düzenini yıkarak yeniden kurmaya çalışan, kendi bölgesinde ve tüm dünyada haksızlığa karşı mücadele eden bir lider olarak bu düzeni değiştirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.



Avrupa’yı boğulmaktan kurtaran Türkiye’dir



Nezaket Memmedova, “Nerede bir Müslüman varsa, Türkiye orada. Afrika’daki Somali ya da Uzakdoğu`daki Arakan, Orta Doğu`daki Suriye, hiç fark etmiyor. Türkiye’nin politikası sadece Türk dünyasına değil, aynı zamanda Avrupa’nın kurtuluşuna da hitap etmektedir. Zaten karmaşık bir yapıya sahip olan Avrupa`yı, oluşturduğu bataklıklarda boğulmaktan korumakta olan ülke Türkiye’dir. Türkiye’nin girişimleri olmamış olsaydı Ortadoğu’daki kaos, terör daha fazla devleti ve halkı felaketin eşiğine getirecekti. Bu felaket gerek Afrika’yı, gerek Türkiye’yi, gerekse de BDT ülkelerini çok büyük ölçekte etkileyecekti. Türkiye’nin iki seçeneği vardı: ya emperyalizmin yanında olmak, ya da ona karşı savaşmak. Türk halkı yüz sene önce olduğu gibi yine mücadeleyi seçti” şeklinde konuştu.



“TÜRKİYE İSLAM DÜNYASININ DAYANIŞMASI KONUSUNDA BİR ETKİNLİĞİ BAŞARDI”



Irak’ın ve Suriye’nin bölünmesinin, bölgede terörün yayılmasının, insani felaketlerin, göçmen akımının Avrupa’ya geçmesinin, ABD tarafından Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına İslam dünyasının sessiz kalmasının önlenmesinin önderliğinde hep Türkiye’nin olduğunu hatırlatan Memmedova, “Erdoğan’ın dediği gibi, Kudüs’ün son tanınması ABD ve İsrail’in kırmızı çizgileri çiğnemesi anlamına gelmekteydi. Kudüs’ün İsrail`in başkenti olarak tanınması Türkiye’yi tarihi misyonunu yeniden kendi üzerine almaya, bölgenin ve İslam ümmetinin birliği, eminliği ve huzuru için bu konuda dayanışma göstermeye itti. Türkiye, çoğu Arap ve Müslüman ülkenin başaramadığı, İslam dünyasının dayanışması konusunda bir etkinliği başardı. Türkiye, bu alanda Osmanlı İmparatorluğu’ndan gelmiş bir geleneğe zaten sahip. Yüzyıllardır Ortadoğu, İslam dünyasının dayanışmasını muhafaza etmiştir. Bugün de bu yük, Türkiye’nin omuzlarındadır” dedi.

“TÜRKİYE, KARABAĞ İHTİLAFININ ÇÖZÜMÜNE DAHİL OLMALI”



Bölgesel liderlik yolunda ilerleyen bir Türkiye’nin Karabağ ihtilafının çözümüne dahil olmasının zamanının geldiğini vurgulayan Nezaket Memmedova, “Fakat Minsk Ülkeleri bunu istemiyor. ABD, Fransa, Rusya ya da Ermenistan’dan hiçbiri çatışmanın gerçek bir çözümünden yana değiller. Süreci belirsiz bir süreye uzatmakla ilgileniyorlar sadece. Türkiye’nin katılımı, adil bir jüri yaklaşımı olacağı için Azerbaycan açısından da ideal bir seçenek olacaktır. Türkiye’nin katılımı, çatışmanın adil bir şekilde sonlanması ve Minsk Grubu’ndaki Ermenilerin etkisiz hale getirilmesi açısından çok önemli olacaktır” diye konuştu.

MUHAMMET KUTLU / ANKARA