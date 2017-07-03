Ortadoğu'nun karanlık adamı! Bir skandal daha...

2015 yılında Malezya yatırım fonlarından hortumlanan 66 milyon dolar BAE Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe’nin banka hesabından çıktı.

WSJ haberinde, sızdırılan maillerde ortaya çıkan Uteybe’nin ticari ortağı Sharer Awartani ile Malezyalı finansör Jho Low’un toplantılarına dikkat çekti.

Katar’a ait El Cezire kanalı aleyhine 100 milyon dolarlık dava açan eski kanal çalışanı Muhammed Fehmi’nin hukuki süreci başlatmadan önce Uteybe’den 250 bin dolar aldığı iddia edildi.

Ayrıca 3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayınlandı. E-postalarda Büyükelçi’nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.