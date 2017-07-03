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Ortadoğu'nun karanlık adamı! Bir skandal daha...

Ortadoğu’da her krizin ve kaosun altından çıkan tek isim Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile ilgili bir skandal daha patlak verdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:16
Ortadoğu'nun karanlık adamı! Bir skandal daha...

2015 yılında Malezya yatırım fonlarından hortumlanan 66 milyon dolar BAE Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe’nin banka hesabından çıktı. 

WSJ haberinde, sızdırılan maillerde ortaya çıkan Uteybe’nin ticari ortağı Sharer Awartani ile Malezyalı finansör Jho Low’un toplantılarına dikkat çekti.

Katar’a ait El Cezire kanalı aleyhine 100 milyon dolarlık dava açan eski kanal çalışanı Muhammed Fehmi’nin hukuki süreci başlatmadan önce Uteybe’den 250 bin dolar aldığı iddia edildi.

Ayrıca 3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayınlandı. E-postalarda Büyükelçi’nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:16
  1. Katar
  2. GÜNCEL Haberleri
  • vatansevervatansever23 dk önce
    İyi iste ,dusmanimizi tanimis oluyoruz..
  • SukruSukru23 dk önce
    O topraklarda lawrence,lar bitmez.
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ24 dk önce
    MISIR KÜLTÜRÜYLE İŞLENEN PEYGAMBER KISSALARINDAKİ FİRAVUN TİPLEMELERİNE BENZEMİYOR MU?
  • vatandaşvatandaş28 dk önce
    Herifin ne tip bir adam olduğunu suratına bakan anlar..!
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