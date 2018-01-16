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Ortadoğu'nun en büyük bankası Türkiye'ye geliyor

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Al Qassim, Türkiye'de temsilcilik ofisi açmayı planladıklarını duyurdu.

16 Ocak 2018 Salı 15:19
Ortadoğu'nun en büyük bankası Türkiye'ye geliyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında siyasi gerilim devam ederken, ekonomi ise bu süreçten şimdilik etkilenmişe benzemiyor. Bunun en somut örneği ise ülkenin en önemli finans kurumlarından biri olan Emirates NBD'den gelen açıklama oldu.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Sadece BAE'nin değil, Ortadoğu'nun en büyük bankalarından biri olan Emirates NBD, bugün 2017 yılına yönelik verilerini paylaştı. Yüzde 17'lik gelir artışı yaşayan bankanın kar ve ciro artışından öte büyüme stratejisi önemliydi.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Direktörü Hesham al Qassim, 2017 yılında Hindistan'da şube açtıklarını, uluslararası büyüme sürecinin bu yıl Suudi Arabistan ve Mısır'la devam edeceğini dile getirdi ve sözü yeni pazar arayışına getirdi. Hesham Al Qassim, "Türkiye'de temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE 46 TEMSİLCİLİK OFİSİ VAR

Türkiye'de şu anda Bank of China, Wells Fargo gibi devlerin de yer aldığı 46 farklı bankanın temsilcilik ofisi bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise Dubai Islamic Bank'ın temsilcilik ofisi var. Emirates NBD'nin gelmesi halinde bu sayı ikiye çıkmış olacak.
2007 yılında kurulmasına rağmen hızla büyüyen Emirates NBD'nin 7 binden fazla çalışanı var. Varlıkları 121 milyar doları aşan bankanın geliri ise 5.5 milyar doların üzerinde. Dubai Hükümeti'ne ait bankanın yönetim kurulu başkanı ise şu andaki emirin amcası olan gayri resmi rakamlarla 31 milyar dolar serveti bulunan Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:19
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Türkiye
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