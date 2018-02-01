''Ortadoğu'daki krizin sebebi dünya derin devletidir''

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Herkes sanıyor ki, ABD dünyayı yönetiyor! Değil. Gerçek şu ki, dünyayı kim yönetiyorsa ABD’yi de onlar yönetiyor. Ha! Şimdi bu “yönetenler”in çoğu zamanlarının çoğunu ABD’de geçiriyorlar. Yoksa İngiltere’de de varlar, Almanya’da da, Fransa’da da, Rusya’da, Hindistan’da, Çin’de, Japonya’da, her yerde varlar. Ve bunların çoğu bir şekilde İsrail’le ilgilidir.

İsrail dünyayı yönetmiyor, İsrail’i de bunlar yönetiyor. Bunlar artık Yahudi, Musevi filan da değiller. Hatta Siyonist bile değiller. İlahlık ve Rablik taslayan modern Firavunlardır. Şeytan’ın yeryüzündeki iktidarının temsilcileridir.

15 Temmuz’da FETÖ başarsaydı, onların planına göre, Türkiye ilk etapta enerji koridorundaki 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarının yeniden şekillendirilmesi ile, BOP ile bağlantılı olarak Türkiye üzerinden yönetilecekti. Yani bu şeytani tuzağın en önemli merkezlerinden biri de biz olacaktık. Aynı zamanda İsrail’in koruyucu ülkesi olacaktık.

Geçen gün Kemal Öztürk, Amerika’nın önde gelen gazetecilerinden Stephen Kinzer’in, “ABD’yi Trump değil, 3 Türkiye düşmanı general yönetiyor” dediğini aktardı. İddiaya göre; “ABD’yi yöneten cunta 3 generalden oluşuyor. Bunlardan biri Savunma Bakanı James Mattis, diğeri Trump’ın güvenlik danışmanı, üçüncüsü ise Beyaz Saray’ın Genel Sekreteri. Ve bu üç ismin üçü de Türkiye’ye, AK Parti’ye ve Erdoğan’a karşı.”

Deniliyor ki; “Pentagon kesinlikle Trump’a bir adım attırmıyor. Çünkü koltuğu sallantıda. Pentagon dışında da Trump’ın bir destekleyeni kalmadığı için istediğini yaptırıyor.”

ABD aslında 11 Eylülden beri böyle. FED mi yönetiyor, Beyaz Saray mı, CIA mı, Pentagon mu belli değil. Mesela FETÖ bir CIA projesi. ABD’nin kasasından yüz milyarlarca dolar harcanıyor, peki kongrenin haberi var mı? Türkiye Trump’ın “DEAŞ’ı Obama kurdu” itirafını BM’ye taşıması durumunda bunun bir karşılığı olmayacak mı?

ABD gelecek Irak hazinesini soyacak, petrolüne el koyacak, adam öldürecek, toprak işgal edecek, tarihi eserleri çalacak, sivil insanları hapishanelere doldurup işkence yapacak, darbe yapacak, terör örgütü kuracak, terör ordusu kuracak, faili meçhuller örgütleyecek, işkence evleri kuracak, infazla yapacak hiç kimse ABD’den bunun hesabını sormayacak, ama ABD Türkiye’den (...)

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