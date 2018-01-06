Ortadoğu’da yeni cephe! Video kaydıyla… Savaş ilan ettiler!

Elinde tuttuğu toprakların neredeyse yüzde yüzünü kaybeden terör örgütü IŞİD, Filistin'de Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'a savaş ilan etti.

Gazze ile komşu Sina Yarımadası'nda son dönemde çok sayıda saldırı düzenleyen örgütün savaş ilanı, bir video mesajıyla geldi.

Hamas'ın Kudüs'ü savunamadığını ileri süren video kaydı, ABD lideri Donald Trump'ın kutsal şehri İsrail'in başkenti olarak tanıyan sözleriyle açılıyor.

Görüntülerde Hamas'a silah satmakla suçlanan bir IŞİD üyesi başına ateş edilerek öldürülüyor.