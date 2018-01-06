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Ortadoğu’da yeni cephe! Video kaydıyla… Savaş ilan ettiler!

Terör örgütü DAEŞ, Sina Yarımadası'ndaki militanlarından Filistin Gazze'de saldırılar düzenlemelerini isteyen bir video kaydı yayınladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:09
Ortadoğu’da yeni cephe! Video kaydıyla… Savaş ilan ettiler!

Elinde tuttuğu toprakların neredeyse yüzde yüzünü kaybeden terör örgütü IŞİD, Filistin'de Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'a savaş ilan etti.

Gazze ile komşu Sina Yarımadası'nda son dönemde çok sayıda saldırı düzenleyen örgütün savaş ilanı, bir video mesajıyla geldi.

Hamas'ın Kudüs'ü savunamadığını ileri süren video kaydı, ABD lideri Donald Trump'ın kutsal şehri İsrail'in başkenti olarak tanıyan sözleriyle açılıyor.

Görüntülerde Hamas'a silah satmakla suçlanan bir IŞİD üyesi başına ateş edilerek öldürülüyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 12:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MM27 dk önce
    DAESgibi bir ABD/israil/NATO laboratuarlarinin uretimi ve SADECE ONLARA HIZMET EDENISLAM/MUSLUMAN DUSMANIteroristleri "sanki bagimsizmis ve Filistinin isgali kaygisi varmis gibi" algi yaratacak sekilde haber yapilmasini dogru bulmuyorum. buabd/israil vs parali askerlerinin gercek yuzunun her firsatta halka hatirlatimasi samimi muslumanlarin uyarilmasi, dib dusmanlarinin kozunun elimden alinmasi gerekir
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