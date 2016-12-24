Ortadoğu'da savaşan terör örgütleri!

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Taliban

Afganistan çevresinde faaliyet gösteren bu grup mevcut hükümeti devirerek ülke yönetimi ele geçirmeye çalışmakta.

El-Kaide

Küresel çapta faaliyet gösteren El-Kaide örgütü, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal ettiği dönemde kuruldu. Yemen'de birçok yeri ele geçiren bu grup Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar tarafından terör örgütü olarak tanımlanmakta.

El-Nusra

Suriye'de Beşşar Esed rejimini devirerek bölgede bir İslam devleti kurmayı amaçlayan El-Nusra örgütü, 2013 yılında El-Kaide'ye bağlılığını açıklamıştır.

El-Aksa şehitleri tugayları

El- Fetih örgütünün bir kanadı olan bu grup, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail'e karşı pek çok saldırı düzenlemiştir. Grubun lideri olduğu öne sürülen Mervan Barguti ise 2002 yılında yakalanarak tutuklanmıştır.

Hamas

Hamas örgütü, Filistin'i İsrail'den kurtarmayı amaçlamaktadır.

İzzeddin el-Kassam Tugayları

İsrail tarafından tespit edilmemek için dağınık olarak yaşamaktadırlar. Her grubun başında bulunan bir sorumlu vardır. Bu örgüt üyelerinin bazıları Hizbullah tarafından eğitilmiştir.

Hizbullah

İran'daki devrimi yaymaya çalışan bu örgütün liderliğini Hasan Nasrallah yapmaktadır.

DAEŞ

Petrol kaynaklarına yakınlığı sebebiyle dünyanın en zengin terör örgütleri arasındadır. Grup, aktif olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet göstermektedir.

PKK

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde devlet kurmayı amaçlayan bu örgüt Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerde de faaliyet göstermektedir.

PYD

Liderliğini Salih Müslim'in yaptığı PYD örgütü, zaman zaman Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Baas Partisi Hükümeti ile çatışmalara girmiştir.

Diğer gruplar

Bu grupların yanı sıra bölgede faaliyet gösteren ufak çapta gruplar bulunmaktadır.