Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ortadoğu'da garip şeyler oluyormuş!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası "Ortadoğu'da garip şeyler oluyor" tweetini attı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:05
Ortadoğu'da garip şeyler oluyormuş!

Münübe Yılmaz

 

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın vekil prensi Selman Bin Muhammed’i arayarak yeni görevinden dolayı tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın başında Washington'da ağırladığı Suudi Arabistan Kralı Selman ile de telefonda görüştü. 

 

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ülkesi değilmiş gibi, Ortadoğu'daki barışın, yönetiminin öncelikli meselelerinden olduğunu her fırsatta tekrar eden Trump, Selman ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra attığı tweette "Dün Kral Selman ile Filistin ve İsrail barışı ile ilgili görüştük. Ortadoğu'da garip şeyler oluyor" paylaşımında bulundu. 

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    731 askerin zehirlendiği davada rapor açıklandı!
    1. 731 askerin zehirlendiği davada rapor..
    2. Kalaşnikof mermisi işte böyle hasar..
    3. Yunan sahil güvenliği Türk gemisine..
    4. Rusya'dan sert açıklama: Sabrımız..
    5. Muslera taraftarların gönlünü fethetti
    6. Ortadoğu'da garip şeyler oluyormuş!
    7. Teröristbaşı Salih Müslim'i öd korkusu..
    8. Doların ateşi yükseldi!
    9. "80 bin cami varken Ayasofya niye..
    10. Kılıçdaroğlu yolları kapadı vatandaş..
    11. Büyük panik! Mayınlı arazide yangın..
    12. Ağaçlar içten yanmış! Görenler şoke..
    13. İşte dünyanın en mutsuz ülkeleri
    14. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist..
    15. Adam 2 senedir temizlemediği..
    16. Pişkinlik! Teröristleri karşısına..
    17. Pet şişeden nasıl vantilatör yapılır?
    18. Bakanlık yayınladı! İşte Türk yapımı..
    19. Kurtulmuş açıkladı: Türkiye geri adım..
    20. Suyu bu zamanlarda içmeyin!
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!