Ortadoğu'da garip şeyler oluyormuş!

Münübe Yılmaz

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın vekil prensi Selman Bin Muhammed’i arayarak yeni görevinden dolayı tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın başında Washington'da ağırladığı Suudi Arabistan Kralı Selman ile de telefonda görüştü.

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ülkesi değilmiş gibi, Ortadoğu'daki barışın, yönetiminin öncelikli meselelerinden olduğunu her fırsatta tekrar eden Trump, Selman ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra attığı tweette "Dün Kral Selman ile Filistin ve İsrail barışı ile ilgili görüştük. Ortadoğu'da garip şeyler oluyor" paylaşımında bulundu.