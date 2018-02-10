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Ortadoğu ülkeleri Türkiye'den alıyor! İkiye katladı

Türkiye'nin Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine yaptığı zeytinyağı ihracatı, sezonun ilk üç ayında ikiye katlanarak 12,6 milyon dolara ulaştı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 21:49
Ortadoğu ülkeleri Türkiye'den alıyor! İkiye katladı

Türk zeytinyağı ihracatçıları, hedef pazar olarak belirledikleri Ortadoğu ülkelerine ihracatı ikiye katladı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 2017/2018 sezonuna hızlı giren zeytinyağı ihracatı artmaya devam ediyor.

Zeytinyağı sezonunun ilk çeyreği olarak tanımlanan kasım, aralık ve ocak aylarında geçen sezon 37 milyon dolar olan ihracat, bu sezon yüzde 168 artarak yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı.

İhracatta ilk sırayı ABD alırken, bunu İspanya ve Suudi Arabistan izledi. İhracatçının uzun süredir hedef pazar olarak belirlediği Ortadoğu'ya da ihracatta artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde Ortadoğu ülkelerine 6 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı yapılırken bu rakam bu yıl sezonda katlanarak 12,6 milyon dolara çıktı.

Ortadoğu ülkelerine zeytinyağı ihracatında ilk sırayı 7 milyon dolarla Suudi Arabistan alırken, bu ülkeyi 1,5 milyon dolarla İran ve 757 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

MEYVELERİ TOPLUYORUZ

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu sezon zeytinyağı ihracatında 100 bin ton ihracat hedeflediklerini ve bu rakama emin adımlarla ilerledikleri söyledi.

Dünya genelindeki gıda fuarlarına aktif katılım sağladıklarını aktaran Er, "Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracatımızı artırmak için yoğun çaba sarf ettik. İhracatçılarımız yapmış olduğu çalışmaların meyvesini topluyor." dedi.

Er, piyasaya yeni firmaların girdiğini, bunların ihracatın artmasına katkı sağladığını belirterek, Ortadoğu ülkelerinin de Türk zeytinyağının kalitesini geç de olsa keşfettiğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 1 NUMARA TÜRK ZEYTİNYAĞI

Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla Suudi Arabistan'a ürün gönderdiklerini, bu ülkenin en büyük sanayi yatırımcılarından olan Savola Grubu'nun Türkiye'ye yatırım yapması sonrası rakamların yükseldiğini anlatan Er, bu pazarda büyümenin devam edeceğini kaydetti.

Ortadoğu pazarının potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Er, "Suudi Arabistan raflarında Türk zeytinyağı bir numara oldu, diğer ülkelerde de ikinci ya da üçüncü sıradayız. Gelecekte tüm pazarlarda lider olma hedefimiz var." dedi.

Bu ülkelere satışların ambalajlı ve markalı olarak yapıldığını, katma değerin daha yüksek olduğunu kaydeden Er, ambalajlı ürün ihracat desteklerinin artırılması halinde özellikle Uzakdoğu ve Ortadoğu'daki rekabet güçlerinin artacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 21:49
  1. zeytinyağı
  2. Ortadoğu ülkeleri
  3. Ege İhracatçı Birlikleri
  4. ihracat
  5. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
  6. Suudi Arabistan

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  • SefaSefa1 sa önce
    Hala neden Zeytin Ağaçları kesiliyor ozaman
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