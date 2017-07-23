Ortadoğu dörtlüsünden açıklama! Endişeliyiz

Grup adına yapılan ortak açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşanan şiddet olayları ve artan gerginlikten büyük endişe duyulduğu belirtildi.

"Terör eylemlerini kınıyor, şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybeden masumlar için üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresindeki hassasiyetin farkında olunduğu vurgulanarak, tüm taraflara provokasyon ve gerginliği artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun statükonun korunacağı yönünde garanti vermesinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, İsrail ve Ürdün'ün Mescid-i Aksa'daki statükonun korunması için birlikte çalışmaları teşvik edildi.

'GÜVENSİZLİK ARTIYOR'

Açıklamada, "Şiddet eylemleri karşılıklı güvensizliği daha da derinleştiriyor ve İsrail-Filistin sorununun barışçıl çözümü hedefiyle temelden çelişiyor." ifadelerine yer verildi.